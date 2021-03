De la carantinare la vaccinare. Nimic despre vindecare!!?

Contraeditorial

Exist─â o categorie de medici, nu ╚Ötiu c├ót de numeroas─â, care prezint─â pacientului, venit pentru consult, o situa╚Ťie a st─ârii lui de s─ân─âtate mai grav─â dec├ót cea real─â. De obicei un astfel de medic prescrie ╚Öi multe medicamente, nu neap─ârat ├«n doze maximale, dar felurite/variate feluri. Dac─â pacientul se face (mai) bine, este, evident, meritul medicului. Dac─â starea lui se agraveaz─â, medicul este ÔÇŁacoperitÔÇŁ, doar a spus de la ├«nceput c─â este vorba de o boal─â grav─â. Ambele situa╚Ťii sunt posibile, ÔÇŁpe buneÔÇŁ, din ÔÇŁvinaÔÇŁ, respectiv ÔÇŁmeritulÔÇŁ nim─ânui. ╚śtim, ├«n ciuda progreselor imense ale medicinei, ├«nc─â prea pu╚Ťin de ce unii oameni se ├«mboln─âvesc, iar al╚Ťii r─âm├ón s─ân─âto╚Öi, de ce unii fac o form─â grav─â a unei anumite boli, iar al╚Ťii una u╚Öoar─â. Este provocarea secolului al XXI-lea, ╚Öi a celor urm─âtoare, probabil, elucidarea determinismului genetic al bolilor.

Obi╚Önuiam s─â subliniez ├«n fa╚Ťa studen╚Ťilor mei, la cursurile de cardiologie, c─â epidemiologia este o disciplin─â medical─â important─â, neglijat─â ├«n unele ╚Ť─âri, ├«ntre care ╚Öi a noastr─â. ├Äncercam s─â le trag aten╚Ťia c─â epidemiologia de calitate este apanajul ╚Ť─ârilor civilizate. A┼ča este, de altfel, medicina de familie, fundamentul oric─ârui sistem de s─ân─âtate performant. Mai mult, f─âr─â o statistic─â medical─â riguroas─â, bine organizat─â, nici datele epidemiologice nu pot fi concludente, cu prec─âdere ├«n situa╚Ťiile de criz─â epidemiologic─â, dar nu numai.

Poate c─â cet─â╚Ťenii Rom├óniei au fost mai pu╚Ťin aten╚Ťi la specialitatea celor care sunt prezen╚Ťi permanent, ├«n mass-media cu informa╚Ťii, tratamente ╚Öi avertismente ├«n leg─âtur─â cu actuala pandemie planetar─â. Pu╚Ťini dintre ace╚Ötia sunt epidemiologi, infec╚Ťioni╚Öti. Mul┼úi sunt dintre cei care nu au o specialitate medical─â ├«n leg─âtur─â cu aceast─â nou─â boal─â, bizar─â ┼či, uneori, fatal─â, numit─â Covid. Dar cei mai mul┼úi dintre ÔÇŁb─âg─âtorii de seam─âÔÇŁ nu sunt medici! Ei au tupeul s─â apar─â nonstop pe toate canalele media, cu prec─âdere cele care fac parte din a╚Öa numitul gen ÔÇŁtabloidÔÇŁ, debord├ónd p─âreri ╚Öi sfaturi, acuze ╚Öi avertismente. Ei se pricep la toate, av├ónd ambi┼úia ┼či imensa nesim┼úire s─â se cread─â ÔÇŁanali┼čtiÔÇŁ, ba chiar ÔÇŁinfluenceriÔÇŁ. Iat─â un exemplu complet ╚Öi concret, care ├«mbin─â mai toate tr─âs─âturile guristului cu ╚Ötaif ┼čtiin┼úific. De c├óteva seri, reapare pe un post de tembeliziune ┼či turuie non stop, ├«n chestia pandemiei, un individ, medic ╚Öi politician, trecut pe la mai toate partidele de la putere, parvenit multioportunist, care nu degeaba a fost prezentat pe larg ├«n cartea insectar cu impostori politici, ÔÇŁNu tot eiÔÇŁ, a lui Valeriu Nicolae. Imposibil s─â-i ├«ntrerup─â cineva logoreea demagogic─â, cu aparen╚Ť─â de grij─â pentru s─ân─âtatea rom├ónilor! Specialist nu doar ├«n vorbe ci ╚Öi ├«n imagine, retorul chilipirgiu, ├«n prezent ÔÇŁalesÔÇŁ europarlamentar, prin urmare atotcunosc─âtor de nivel european, de obicei apare pe sticl─â ├«n costum de spital, cu un stetoscop at├órnat la g├ót!

Ajung├ónd, ├«n sf├ór╚Öit, la chestiunea din titlu, a╚Ö remarca c─â la dilema care fr─âm├ónt─â Timi╚Öoara, Rom├ónia, Europa, planeta P─âm├ónt, s─â ne carantin─âm, sau nu, pentru a putea s─â ne protej─âm mai bine de Covid, ╚Öi dac─â da, pentru c├ót timp, nu exist─â un r─âspuns unanim, deocamdat─â. C├óteva cauze ÔÇŁna╚ŤionaleÔÇŁ am ├«ncercat s─â invoc, mai sus. La cele ÔÇŁmondialeÔÇŁ, nu m─â bag, doar presupun c─â nu sunt prea diferite de cele locale ╚Öi viceversa, evident! ├Än a╚Öteptarea rezultatelor pozitive ale m─âsurilor restrictive (oricum ├«nc─â nu ╚Ötim c├óte ÔÇŁtulpiniÔÇŁ mai are virusul, c├óte ÔÇŁvaluriÔÇŁ de infec╚Ťie mai urmeaz─â), consecin╚Ťele negative ale carantin─ârii sunt evidente, pe mai toate planurile vie╚Ťii umane, at├ót aiurea, c├ót ┼či ├«n ┼ú─âri┼čoar─â. De exemplu, o industrie na╚Ťional─â am avut ╚Öi noi, ├«n care am fost primii ├«n lume, cea a nun╚Ťilor, botezurilor ╚Öi majoratelor, iar acum este la p─âm├ónt! L─âs├ónd gluma amar─â la o parte ╚Öi distrac╚Ťia pentru mai t├órziu, cred c─â educa╚Ťia copiilor este afectat─â cel mai grav de aceast─â carantinare ce pare f─âr─â de sf├ór╚Öit. Dezvoltarea ├«n sine a copiilor poate fi, sau este deja, grav perturbat─â! Este vorba aici de viitorul ╚Ť─ârii, ca s─â nu spun al omenirii civilizate!

Dac─â carantinarea va da rezultate, odat─â ╚Öi odat─â, adic─â c├ónd vom sc─âpa de pandemia generat─â de ÔÇŁnoul coronavirusÔÇŁ, apostolii carantin─ârii vor sus╚Ťine c─â au avut dreptate. Dac─â nu va da roade, tot ei vor sus╚Ťine c─â au avut dreptate, deoarece nu a fost respectat─â ├«ntocmai izolarea, sau, c─â f─âr─â carantin─â ar fi putut fi ╚Öi mai r─âu! Adev─ârat! Nu are rom├ónul vorba ÔÇŁbine c─â nu a fost mai r─âuÔÇŁ!?

Cred că o bună carantinare este una cât mai scurtă, încununată printr-o cât mai rapidă, acum posibilă, vaccinare! Las pe alţii să vorbească despre vindecare!

Comentarii

comentarii