De la „provocare” pe Facebook la realitate. Școala Generală nr. 15 Timișoara va inaugura „clasa Kimball Electronics”

În octombrie 2021, Petru Străin, directorul Școlii Generale nr. 15 Timișoara, lansa o provocare: „O multinațională pentru o școală”. Acesta le propunerea, mai exact, companiilor din Timișoara să investească în renovarea unei clase care ar fi urmat să-i poarte numele. Provocarea lansată pe Facebook a ajuns și la managerii de multinaționale, una dintre cele care au dat curs invitației fiind Kimball Electronics. Marți, 24 mai, noua sală de curs urmează să fie și inaugurată.

„Haideți să ne gândim cu ce se confruntă în ziua de azi școlile din învățământul preuniversitar, ce nevoi au copiii pentru a studia în condiții normale/decente și cu ce poate contribui mediul privat, dând o șansă fiecărui elev să vină cu drag la școală! Această provocare constă în modernizarea și dotarea unei săli de clasă de către o multinațională, astfel încât elevii să beneficieze de condiții moderne pentru desfășurarea orelor de curs. Menționăm faptul că la Școala Gimnazială Nr.15 Timișoara învață un număr semnificativ de mare de elevi cu probleme sociale, dar și elevi cu cerințe educaționale speciale, cărora, cu siguranță, le veți aduce zâmbetul pe buze și care își vor aminti cu drag de dumneavoastră.

În semn de recunoștință pentru multinaționalele care răspund provocării, fiecare sală de clasă modernizată va purta numele multinaționalei respective”, scria directorul Petru Străin la 11 octombrie 2021.

Nu după mult timp, reprezentanții Kimball Electronics România au decis să dea curs invitației, dorind să arate că multinaționala poate fi parte din comunitate. Dan Copocean, managerul general al companiei a fost cel care a dat răspunsul pozitiv și a anunțat, practic, viitoarea „clasă Kimball Electronics”.

„Ne-am dorit să fie o amprentă urbană a scopului companiei noastre, în afara obiectivului de profit și de dorința noastră de a fi angajator foarte bun pentru angajații noștri: crearea calității pentru viață! Fiecare copil are dreptul la educație, are dreptul să aibă condițiile de bază în dezvoltarea sa, să simtă că merită să primească resursele necesare dezvoltării sale! În cazul copiilor care se află în situații speciale de viață, fie că este vorba de venituri modeste în familie, sau provin din familii monoparentale, sau se află în alte tipuri de situații speciale, nevoia de a primi resurse necesare de bază are un impact extraordinar nu doar pe termen scurt (o luna/ o săptămână, un an școlar) pentru prezența fizică la școală, dar are impact în a-l încuraja și susține pe elev: să vina cu drag la școală, să perceapă educația ca fiind un demers prin care își poate îmbunătăți situația actuală – se va dezvolta și va avea acces la resurse mai bune in viață, să rămână activ în mediul educațional și să nu renunțe la școală, să îi inspire pe alți copii, frați sau prieteni, să continue educația. Ne bucurăm foarte mult că, în prag de final de an școlar, vom lansa noua clasă Kimball Electronics: va oferi o perspectivă foarte bună pentru anul nou școlar pentru 25 de elevi ai Școlii Generale nr. 15 Timișoara! Ne dorim ca acest proiect să aibă rezonanță în comunitate: impact pentru beneficiarii săi direcți, dar și un exemplu de bună practică pentru alte companii multinaționale din Timiș”, transmit reprezentanții companiei.

Proiectul de reabilitare a clasei a fost unul integral, acesta presupunând tot ce a fost necesar pentru îmbunătățirea condițiilor: infrastructură (parchet, pereți, tavan), instalații (calorifere), mobilier nou (bănci, scaune, catedră, dulapuri, tablă).

În 24 mai, clasa Kimball Electronics va fi inaugurată în prezența reprezentanților Școlii Generale nr. 15 Timișoara, ai Kimball Electronics Inc. (SUA), dar și ai Primăriei Timișoara, ai Inspectoratului Școlar Timiș. Este pregătit un eveniment oficial de tip „panglică roșie”, însă sunt anunțate și „momente dulci”, o surpriza pentru copiii care vor învăța în următorul an școlar in clasa Kimball Electronics.

Mesajul companiei Kimball Electronics către copiii care vor învăța în această clasă este: „Viitorul tău depinde de ceea ce înveți și faci astăzi! Să ai încredere în tine mereu: poți face lucruri extraordinare!”.

Kimball Electronics Romania, este prezentă în Remetea Mare, la nr. 637/A, încă din anul 2015, când s-a făcut o investiție totală de peste 30 milioane euro. În prezent, aici lucrează peste 400 angajați, compania deservind nouă clienți din segmentele automotive, industrial si medical. Compania are planuri de dezvoltare pe termen lung, pe un teren deja achiziționat, într-un ritm ponderat de creștere și mult focusat pe industria 4.0 si automatizare. La nivel global, corporația Kimball Electronics a împlinit 60 de ani de activitate la nivel global în oferirea de servicii premium de manufacturare în industria electronicii. Mai multe informații se regăsesc aici: www.kimballelectronics.com.

