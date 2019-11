De voie, de nevoie. Călin Dobra a acceptat Timişoara ca locaţie a sălii polivalente pentru a nu se pierde investiţia

Din cauza lipsei acordului aleşilor judeţeni ai PNL, Timişoara era în pericol să piardă investiţia în sala polivalentă, a spus, joi, Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean şi al PSD Timiş. Acesta a fost un bun motiv pentru ca, în urma discuţiei purtate cu primul ministru, Viorica Dăncilă, a decis să accepte varianta propusă de primărie, în Timişoara, şi să nu mai susţină locaţia de la Giroc. Dobra a recunoscut că dacă nu se accepta varianta primăriei, oricum sala devenea doar un proiect dorit, plasat în istorie.

Cum administraţia Dobra nu a reuşit să obţină sprijinul consilierilor PNL, deşi au existat mai multe încercări de promovare a unei propuneri de hotărâre, prin care să se cedeze dreptul de administrare al terenului de la Giroc spre Compania Naţională de Investiţii, aceasta nu a fost obţinută, fiind nevoie de două treimi din votul consilierilor.

Totuşi, lipsa acesui acord nu poate fi numită şantaj, ci doar un fel de presiune, spune Dobra.

„Nu am susţinut niciodată că sunt împotriva unei locaţii, ci am fost susţinătorul investiţiei. Doar că primăria nu dăduse un teren bun. La nivelul CJT nu am obţinut votul liberalilor pentru a preda amplasamentul către CNI. Discutând cu doamna ministru, atunci când am fost la Bucureşti, am analizat posibilitatea alocării acelui loc pentru sala polivalentă. Chiar eu am venit cu ideea unui complex sportiv, care să fie administrat de o societate care să aibă în subordine şi stadionul şi sala, cu CJT şi Primăria Timişoara ca şi acţionari. Nu e vorba de un şantaj al consilierilor PNL, ci de neobţinerea votului, pentru acea hotărâre era nevoie o majoritate de două treimi din voturi, iar fără ei nu puteam obţine acea majoritate”.

Totuşi, Călin Dobra a recunoscut că dacă nu ceda în problema locaţiei, oraşul rămânea fără această investiţie: „Da, dacă nu se accepta locaţia primăriei, Timişoara risca să piardă investiţia”.

