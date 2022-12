Degringoladă totală în Austria. Hăis și cea!

Austria, o gubernie a Federației Ruse, după cum, pe bună dreptate, afirmă Călin Georgescu, fostul șef al Clubului de la Roma, care o vreme a avut sediul chiar la Viena, a început să funcționeze alandala. Sub imperiul crizelor succesive, cărora trebuie să le facă față și, sfâșiată de dubla sa dependență față UE, pe de-o parte și față de Moscova, pe de altă parte. Și, astfel, o jumătatea a staffului politic trage hăis, iar o altă parte trage cea.

Călin Georgescu a schimbat taberele. Din adept al globalismului, curent politic pe care l-a promovat în calitate de șef al Clubului de la Roma, a devenit suveranist. Și promovează și la nivelul discursului și în ultima sa lucrare excepțională, valorile statului național. Își amintește și ne reamintește cum Viena stă sluj în fața Moscovei. Cum delegațile la vârf ale Federației Ruse se calcă, literalmente, în picioare, la Viena. Simțindu-se ca acasă. Și fiind tratați de staff-ul politic ca niște stăpâni. Și afirmă, cu argumentele acasă, Călin Georgescu, faptul că, pe axa Moscova-Viena, s-a luat de mai multă vreme decizia jefuirii României. Într-un deplin parteneriat. Și că aceasta este una dintre explicațiile excluderii țării noastre din spațiul de liberă circulație. Rândurile de mai sus sunt însă o simplă introducere la ceea ce urmează.

Cancelarul și partidul pe care îl reprezintă, după cum se știe, în speranța unei victorii în alegeri, se manifestă vehement împotriva imigrației. Aprehensiunea împotriva imigranților este, în ceea ce-i privește, autentică. Chiar dacă ea a fost utilizată doar ca un simplu pretext pentru excluderea României din spațiul Schengen. Mai nou, pune condiții suplimentare. Pentru a renunța cândva, nu se știe când, la exercitarea dreptului la veto. Condiții suplimentare pentru România, condiții suplimentare pentru întreaga Europă. Pentru a nu ne șicana pe unii și pe alții, solicită, de pildă, ca pe bani europeni, să fie construit un adevărat zid chinezesc de apărare împotriva migranților. Acest curent politic extrem de virulent se bate, însă, cap în cap cu un altul.

Uluitor! Simultan, alte forțe politice, cu o mult mai mare acoperire electorală, conștientizează faptul că Austria traversează o profundă criză sub aspectul forței de muncă. Criza nu a afectat nevoia de personal. Nu i-a trimis pe oameni în șomaj. Dimpotrivă, în plină criză pe care o traversează Austria, nevoia de forță de muncă se manifestă din ce în ce mai evident. Iar guvernul, spre deosebire de cancelar, caută cu disperare soluții pentru a rezolva această problemă. Soluția soluțiilor, însă, nu poate fi decât una singură. Primirea masivă de imigranți. Imigranți care, în mod evident, nu sunt europeni.

Deci, cu o mână, Austria îi plesnește peste obraz pe imigranți, considerând că toți sunt ilegali, iar cu cealaltă mână îi invită să muncească pentru prosperitatea sa. Este, evident, o contradicție în termeni. Doar una dintre părți, în final, va putea ieși câștigătoare. Până atunci, însă, România continuă să fie pusă la zid.

Iar de la București vine, chiar astăzi, bomba. În fine, guvernul s-a decis să suprataxeze societățile din energie care realizează venituri excepționale pe seama românilor. Este o taxă de solidaritate care va aduce la bugetul statului, până la sfârșitul anului cca. un miliard de euro. Acești bani ar putea fi utilizați pentru acordarea de compensații către familiile defavorizate și către societățile comerciale. Această taxă de solidaritate, care a fost recomandată și de Uniunea Europeană, va afecta, în cea mai mare măsură OMV Petrom și Romgaz. Deci nu are loc niciun fel de discriminare care ar putea fi invocată de Viena. OMV Petrom are și acționariat român, și acționariat privat, și actionariat rusesc, iar Romgaz are acționariat românesc. Evident, șefii de la OMV Petrom sunt în flăcări. Dar nu au încotro. Măsura pe care o va adopta guvernul este legală. Și inatacabilă. În plus, există presiuni politice din ce în ce mai mari la București pentru ca statul român să-i penalizeze pe austrieci pentru clauzele neonorate din contractul de privatizare. Și să crească redevențele, așa cum s-a stabilit de comun acord că este posibil. Culmea este că, încercând să prevină asemenea situații, OMV Petrom, după ce în prealabil s-a obrăznicit la guvern și la Cotroceni, a declarat că susține intrarea imediată a României în spațiul Schengen. O situație asemănătoare în ceea ce privește Raiffeisen. Banca austriacă a descoperit, peste noapte, că are posibilitatea să ofere credite suplimentare, condiții avantajoase în valoare de o jumătate de miliard de euro pentru început, în beneficiul unor societăți comerciale românești care doresc să se dezvolte.

Iată, așadar, tendințe contrare din ce în ce mai puternice la Viena, care reverberează și în România și în întreg spațiul european. Se pare că plăcile tectonice ale guberniei rusești încep să se ciocnească necontrolat.

