„Descinderea” Anei Munteanu urmează să fie discutată în Biroul Politic Județean USR PLUS

Primarul Dominic Fritz a comentat gestul „activist” al Anei Munteanu de sâmbătă, când aceasta, împreună cu un jandarm, a „descins” la Hotel Del Corso. Dacă miercuri spunea că „nu cunoaște speța”, joi, Fritz s-a delimitat de acțiunile colegei sale. Acesta a mai spus că acțiunea Anei Munteanu urmează să fie discutată joi seară la ședința Biroului Politic Județean al USR PLUS.

„Înțeleg că au fost întrebări despre perspectiva mea asupra incidentului de la restaurantul Del Corso de săptămâna trecută. Vreau să clarific câteva lucruri. Primăria Municipiului Timișoara nu a avut și nu are absolut nicio implicare în demersurile făcute de colega mea. Eu personal nu am aflat de aceste evenimente decât după ce s-au petrecut. În ultimele zile nici nu am avut timp să urmăresc toate dezbaterile din spațiul public, am fost foarte focusat pe combaterea pandemiei, pe centrele de vaccinare și finalizarea bugetului.

(…) Cred că respectarea regulilor în aceste vremuri dificile este absolut esențială. Există organe competente pentru a urmări și sancționa încălcarea regulilor. Aleșii locali au o responsabilitate deosebită să evite orice fel de suspiciune că ar putea să se amestece în aceste atribuții exclusive ale forțelor de ordine. De aceeea spun fără echivoc că aceste evenimente nu ar fi trebuit să se întâmple. Consider că a mea colegă a făcut o eroare de judecată. Această eroare nu reprezintă modul în care reprezentanții aleși ai partidului nostru își exercită responsabilitatea față de comunitate.

Știu că Ana Munteanu regretă cele întâmplate, dar nu vreau să vorbesc acum pentru altcineva. Aceasta este o lecție pentru tinerii politicieni, că există o linie de demarcație între acțiuni civice de acest gen și acțiunea politică administrativă. Dacă și cum această greșeală va fi sancționată este în mâinile organelor de partid. Știu că Biroul Județean se va întruni în această seară pe această speță, dar eu nu fac parte din biroul județean. Din punctul meu de vedere, Primăria Timișoara nu are altceva de comentat”.

