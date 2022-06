Dialog între instituțiile cu atribuții de control și reprezentanții corpurilor profesionale din județul Timiș, la CCIAT

In cursul zilei de ieri, 20 iunie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis a gazduit un eveniment de anvergura organizat de catre Prefectura Judetului Timis si Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR), in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis.

Parte a campaniei nationale initiate de UNPR, intalnirea a vizat realizarea unui dialog constructiv intre reprezentantii mediului de afaceri, ai corpurilor profesionale si reprezentantii institutiilor de control din judetul Timis, pentru a identifica posibilitatile de colaborare, in demersul comun de a reduce cat mai mult numarul firmelor cu abateri privind legalitatea in activitatile lor economice, precum si numarul reprezentantilor institutiilor de control care comit abuzuri in procesul de control pe care il efectueaza.

Discutiile au fost conduse de subprefectul judetului Timis, Sorin Gabriel Ionescu

In interventia sa, Presedintele CCIA Timis, Florica Chirita, a facut referire la misiunea organizatiei camerale de a reprezenta interesele membrilor si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice locale si centrale, ca entitate avand dreptul legiferat de a face activitati de lobby, fara ca acest lucru sa fie considerat conflict de interese.

In acest sens, au fost prezentate actiunile CCIAT derulate in relatia cu institutiile publice locale si centrale, in favoarea comunitatii de afaceri timisene, respectiv programul anual de informare a firmelor cu privire la reglementari legislative din diferite domenii de activitate, organizat in parteneriat cu serviciile deconcentrate din teritoriu, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis.

“Consider ca PREVENTIA este cel mai important lucru si ca oferind companiilor sansa de a sta fata in fata cu organul de control conduce la respectarea legii si la diminuarea sau disparitia oricaror nereguli sau abuzuri. Rolul CCIAT de vector de business cu potential de a genera coeziune intre mediul de afaceri si autoritatile statului conduce la conturarea unei elite de afaceri mai puternice, fundamentata pe principii si valori etice.

Realizarea unui astfel de dialog este absolut necesar pentru realizarea unui climat sanatos si doar prin eforturi concertate si o mobilizare exemplara a principalilor actori politici si economici din judet se pot contura directii strategice convergente, favorabile unei dezvoltari social-economice sustenabile”, a spus presedintele CCIAT, Florica Chirita.

Va prezentam un scurt rezumat al aspectelor discutate si al problemelor semnalate de reprezentantii serviciilor deconcentrate din teritoriu.

Inspectoratul Teritorial de Munca a atras atentia asupra numarului deloc de neglijat al accidentelor de munca mortale, activitatea institutiei urmand a se concentra pe prevenirea si combaterea acestui fenomen prin controale referitoare la respectarea legislatiei in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

DSVSA Timis a informat ca activitatea institutiei implica realizarea a doua controale la inceputul activitatii unui agent economic (evaluarea si audit), urmarea carora se stabileste gradul de periculozitate. Ulterior, controalele tematice deriva din specificul perioadelor in care acestea se desfasoara. S-a aratat ca in ultimii doi ani nu s-au inregistrat toxinfectii alimentare in judet, insa problemele depistate vizeaza, spre exemplu in aceasta perioada, depozitarea necorespunzatoare a bauturilor (apa, suc, bere).

ISU Banat a semnalat aparitia frecventa a unor deficiente aparute dupa obtinerea autorizatiei specifice, cum ar fi blocarea cailor de acces, neintretinerea si neasigurarea instalatiilor, altele.

Garda de Mediu a semnalat frecventa ridicata a nerespectarii prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor si nerespectarea autorizatiei sau a conditiilor din autorizare. S-a atras atentia asupra faptului ca amenzile sunt foarte mari, incendirerea sau ingroparea deseurilor constituind infractiuni. De asemenea, sunt semnalate deficiente la colectarea selectiva a deseurilor.

Directia Generala a Finantelor Publice a semnalat unele probleme cu referire la: diverse scutiri (in special cele aferente salariilor) cu respectarea conditiei teritorialitatii; anularea codului de TVA (sediu sau mandat administrator expirat); deductibilitatea TVA, marje de profit scazute, preturi de transfer, pierderi fiscale inregistrate in mod consecutiv.

Directia de Sanatate Publica invedereaza ca principala problema cu care se confrunta rezida din activitatea UAT-urilor care elibereaza fara o prea mare rigurozitate acordurile de functionare celor care produc poluare (spalatorii auto, tinichigerii, ateliere de vulcanizare, comert cu amanuntul in magazine situate la parterul imobilelor de locuinte).

Inspectoratul Teritorial in Constructii a mentionat faptul ca majoritatea controalelor vizeaza constructiile edificate cu finantare europeana sau prin PNDL, investitii private de mari dimensiuni. Problemele identificate vizeaza lipsa autorizatiei de constructie, nerespectarea conditiilor acesteia, nerespectarea proiectului si efectuarea lucrarilor in regie proprie. Foarte multe sesizari sunt adresate in mod eronat institutiei in dauna UAT-urilor, un proiect de act normativ ce vizeaza edictarea unui Cod al Constructiilor fiind in dezbatere publica.

AJOFM inregistreaza disfunctionalitati in aplicarea prevederilor art.10 din Legea nr.76/2002 (anuntarea locurilor de munca vacante).

IPJ Timis a semnalat probleme in ceea ce priveste sistemele de securitate si depozitarea unor substante periculoase (in special erbicide) cu termen de valabilitate expirat.

Organizatia patronala UGIR a semnalat faptul ca mediul de afaceri se informeaza in special de la surse private si arareori de la institutiile publice si a propus cateva solutii concrete. Ex. platforma REVISAL permite incalcarea legislatiei in ceea ce priveste numarul de ore de munca/ zi. Recomanda ca Garda de Mediu sa se orienteze catre agentii economici care au ca obiect de activitate transportul si manipularea deseurilor.

O situatie speciala a fost semnalata la nivelul medicilor de familie, cu referire la lipsa de personal cauzata de cadrul legislativ nefavorabil care implica atributii care nu au legatura cu obiectul muncii acestora, inechitati in cadrul contractelor cu Casa de Asigurari de Sanatate, nefunctionarea sistemelor informatice.

Subprefectul Judetului Timis a luat act de aspectele prezentate, urmand ca fiecare dintre acestea sa fie solutionate, individual, in intalniri separate.

Institutia Prefectului Judetul Timis si Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis vor organiza o intalnire intre Directia de Sanatate Publica, Casa de Asigurari de Sanatate, asociatiile patronale si companiile din sectorul medical.

