Dimensiunea crimei ASF

Piața asigurărilor este aruncată în aer chiar de către reprezentanții autorității create de statul român pentru a o proteja. Creșterea prețurilor polițelor RCA nu are nicio justificare economică, iar așa-zisa plafonare a acestora este doar un subterfugiu temporar la care recurge guvernul României. Milioane de români se vor sufoca sub greutatea acestor prețuri, fără să mai aibă siguranța că, în cazul unor accidente, situația va fi remediată la timp. Ca să nu mai vorbim despre societățile comerciale al căror buget va fi periclitat de costurile RCA. La originea acestei bombe care ticăie se află ASF, care încearcă din răsputeri să pregătească terenul pentru o preluare ostilă a Euroins, unul dintre cei mai importanți asiguratori care acționează pe piața românească. Câteva cifre sunt extrem de elocvente pentru a demonstra afirmațiile de mai sus.

În trimestrul trei al anului trecut, gradul de solvabilitate Euroins era de 140%, în timp ce coeficientul de lichiditate se ridica la 116%. Și asta în condițiile în care, la fiecare majorare de capital, inclusiv prin credite subordonate, ASF a răspuns în mod deliberat cu mare întârziere solicitărilor, respectiv între trei și cinci luni. Iar la ultima solicitare, cea de realizare a unui audit internațional, pentru a se clarifica, de către o instituție total independentă, situația reală Euroins, ASF nici măcar nu a răspuns.

Consecințele, atât ale unor decizii ASF, cât și a întârzierilor în luarea unor decizii sunt catastrofale. Există o clauză de reziliere, în cazul revocării licenței sau administrării externe, care este prezentă în toate contractele de acest fel, atunci când o societate de asigurări se reasigură sau face diligențele necesare pentru a-și mări capitalul. În urma deciziei ASF de revocare a licenței, nu doar contractul cu EIG Re a fost reziliat, ci și contractul cu AllianzRe, toate contractele de asigurare non RCA, proprietate, garanții, etc – sunt de asemenea reziliate. Până la decizia de-a dreptul criminală ASF de a retrage licența Euroins, pentru toate daunele care urmau să aibă loc până la 31 decembrie, anul curent, gradul de acoperire în ceea ce privește plata daunelor, era de 97%. Deși credibilitatea deplină și solvabilitatea EIG Re – acoperire Euroins România, au fost confirmate de către Autoritatea Bulgară de Reglementare la 14 martie 2023, notificarea sa a fost ignorată de ASF. Culpa ASF, cu certitudine intenționată, a fost demonstrată cu documentele pe masă, de cunoscuta jurnalistă Anca Alexandrescu, în ultima emisiune de dezvăluiri pe această temă pe care a moderat-o la Realitatea Plus.

Concluzia este una singură. Dacă guvernul României nu intenționează să-și plaseze cu bună știință o bombă cu ceas, în plină ,,rotativă’’, atunci trebuie să acționeze neîntârziat și să ia toate măsurile necesare, atât pentru stabilizarea pe termen lung a prețurilor polițelor RCA, cât și în vederea schimbării imediate a conducerii ASF. Și, de asemenea, cu ajutorul parlamentului, trebuie dat curs de urgență unor solicitări anterioare, privind perfecționarea cadrului legislativ în care acționează, în România, societățile de asigurări.

