Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara are sediu nou. Directorul și-a anunțat ieșirea la pensie

Luni, 20 iunie, a fost inaugurat noul sediu al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara. Timișorenii au putut veni încă de dimineață să își plătească dările în sediul din Iulius Town, iar la orele prânzului a făcut o vizită noii clădiri și primarul Dominic Fritz. Edilul-șef a fost primit de directorul Adrian Bodo, cel care urmează să iasă la pensie de la 1 iulie, anunț făcut chiar în cadrul inaugurării.

„Mă bucur că astăzi putem deschide noul sediul sediu al Direcției Fiscale. Această clădire se află la Iulius Mall (Town – n.r.) și, după cum știți, a fost donată la «roșu» Primăriei Municipiului Timișoara. Noi am dat această clădire în administrare la Direcția Fiscală. Am mai băgat 6,5 milioane de lei pentru amenajarea ei. Mă bucur că de astăzi va funcționa pentru cetățeni, pentru relațiile cu publicul, dar și ca clădire de birouri. Este impresionant cum a reușit echipa cu domnul director Adrian Bodo în frunte în ultimul an, în timp record, să finalizeze această investiție și să se mute de pe o zi la alta. Vineri încă am fost în vechiul sediu, încă au lucrat acolo. De astăzi, relațiile cu publicul sunt aici. Este o clădire care vrea să exemplifice cum direcția fiscală și primăria Timișoara vrea să lucreze cu publicul. Este aerisit, este foatte mult spațiu, sunt ghișee deschise. Iar sus unde sunt birourile sunt pereți de sticlă. Oferim condiții de secolul XXI atât funcționarilor, cât și cetățenilor”

Momentul inaugurării are și două alte însemnătăți. În mai, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a împlinit 15 ani de activitate, iar în luna iulie va ieși la pensie directorul Adrian Bodo, cel care a condus instituția în toată această perioadă. Tot aceasta a pornit și alt proiect de modernizare, unul care ar putea fi finalizat chiar cu câteva zile înainte de plecarea sa: modernizarea platformei online a DFMT.

„Nu pot fi acuzat că pentru mine am făcut (noua clădire – n.r.). (…) Nu îmi pare rău. Scopul meu nu a fost să avem o clădire pentru mine, ci să avem o clădire și un spațiu corespunzătoare pentru cetățeni și pentru colegii care lucrează aici. Le mulțumesc tuturor colegilor mei care au pus umărul și au făcut ca acest lucru să fie posibil de pe o zi pe alta, să nu sufere nimeni că nu lucrăm. Toată lumea a înțeles că a trebuie să pună umărul, toți s-au implicat să se întâmple lucrul acesta așa lin. Noi ne dorim să lucrăm tot mai mult în online cu cetățenii. Direcțai Fiscală poate să asigure toate aceste servicii digitalizat pe toate activitățile. Important este să își dorească și cetățenii să aplice pe platforma noastră. Săptămâna aceasta sper să reușim să lansăm și noul portal, unul cu o față modernă”.

În ceea ce privește noul sediu, acesta se găsește în Iulius Town, chiar lângă parc. Suprafața construită este de 648 mp, suprafața desfășurată fiind de 1.296 mp. Cu cei 6,5 milioane de lei amintiți de Fritz s-au realizat lucrări de compartimentare a spațiilor de birouri, instalații electrice (iluminat, prize și forță, sistem de detecție la incendiu, sistem de antiefracție, supraveghere video și control acces, inclusiv voce/date), instalații sanitare, instalații de încălzire/climatizare/ventilare.

Volumul de lucru al DFMT este de 207.000 de persoane fizice și 25.000 de persoane juridice. Dintre acestea, 140.748 folosesc (și) platforma online lansată încă din 2001, când Timișoara a fost primul oraș din România care introducea sistemul de plată online a taxelor și impozitelor. Deși mutată în sediu nou, programul direcției va rămâne același: de la 8 sau 8.30 (în funcție de departament), până la 16 (de luni până joi) sau 14 (vinerea). La parter sunt casieria, ghișeele și consultanții, în timp ce la etaj sunt birourile.

„Digitalizarea și simplificarea procedurilor vor continua în administrația municipală și în anii următori. Primăria Timișoara a obținut prima finanțare europeană pentru digitalizarea serviciilor pentru cetățeni. Este o finanțare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unui portal unic de interacțiune a cetățenilor și firmelor cu administrația, dar și pentru digitalizarea arhivelor instituției. Proiectul «Simplificarea procesului participativ și decizional în relația cu cetățenii prin digitalizarea integrată și eficientizarea administrației publice la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara» este finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020”, mai amintesc reprezentanții primăriei.

