Dominic Fritz a rămas singurul candidat pentru președinția USR PLUS Timiș. Raul Olajos s-a retras din cursă

În acest sfârșit de săptămână, USR PLUS organizează primele alegeri interne pentru desemnarea președintelui filialei județene Timiș. S-au înscris doi candidați, Dominic Fritz și Raul Olajos, însă cel din urmă a anunțat, pe ultimă sută de metri, că se retrage. Astfel, primarul Timișoarei rămâne singur în luptă. Olajos este liderul consilierilor județeni USR PLUS și a fost, până la fuziunea celor două grupări, președinte al PLUS Timiș.

Deși aleargă singur în această cursă, Dominic Fritz a insistat să își prezinte programul, unul care are ca obiective trei unificări: unificarea între vârf și membri și alegătorii USR PLUS, unificarea dintre USR și PLUS și unificarea dintre filiala Timișoara și filialele din județ.

„Avem responsabilitatea să demonstrăm celor care ne-au ales că avem nu doar voința ci și puterea să schimbăm Timișoara, Timișul și România. Ne propunem o profesionalizare a membrilor pentru politică și administrație, astfel încât USR PLUS Timiș să aibă baza cea mai educată pentru competiția politică și să pregătim generațiile viitoare de lideri politici ai României, aici la Timișoara și în Timiș˝, a declarat Fritz.

Totuși, alegerile interne ale USR PLUS Timiș mai au o miză: desemnarea membrilor Biroului Județean. Vor fi 227 de delegați, din întreg județul Timiș, care vor vota. Viitorul Birou Județean, format după oficializarea fuziunii dintre USR și PLUS, va fi format din 20 de membri și, conform reprezentanților noului partid, pentru aceste poziții candidează și membri care nu dețin nicio poziție politică sau administrativă în partidul USR PLUS.

Dintre delegații cu drept de vot, într-un comunicat al USR PLUS Timiș sunt amintiți: ministrul Transporturilor Cătălin Drulă, deputat de Timiș, secretarul de stat la Dezvoltare, Călin Badiu, Cristian Moș, vicepreședinte al Consiliului Județean, viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău, consilierii județeni Viviana Țecu, Bianca Luca, Vlad Șendroiu, Alexandru Caplat, Dănuț Tămaș, Petre Mihăieș și Alexandru Cadar, Zoltan Nemeth, prefectul județului Timiș, primarii Saveta Moldovan (Foeni), Horia Bugarin (Dumbrăvița) și Andrei Tița (Cenad), parlamentarii Nicu Fălcoi și Raoul Trifan, președintele și fostul președinte al filialei USR PLUS Timișoara, Sorin Șipoș și Dan Reșitnec, viceprimarii Denis Inași ( Lenauheim) și Sergiu Grui (Dumbrăvița), Florin Ilca, consilier local în Consiliul Local Timișoara, Cristian Amza, Marius Dumitrescu, Mihaela Krein și Cristian Mărăcineanu, consilieri locali în Consiliul Local Giroc, Cristian Fitz, consilier local în Consiliul Local Moșnița, Radu Vlădescu, consilier local în Consiliul Local Dumbrăvița, Cătălin Sfarghiu, consilier local în Consiliul Local Săcălaz și Cristian Răduca, consilier local în Consiliul Local Șag .

