Dominic Fritz, noul președinte al USR PLUS Timiș. Drulă, Nemeth și Lațcău, printre noii vicepreședinți ai Biroului Județean

Dominic Fritz este noul președinte al USR PLUS Timiș, după ce a câștigat primele alegeri interne județene de după fuziune, organizate duminică, 4 iulie. De altfel, primarul Timișoarei rămăsese singurul candidat, după ce vineri s-a retras Raul Olajos, fostul președinte al PLUS Timiș și lider al consilierilor județeni USR PLUS. Fostul președinte al USR Timiș, Cristian Moș, nu a candidat, spunând că va fi preocupat de dezvoltarea județului din poziția sa de vicepreședinte al Consiliului Județean, dar l-a susținut pe Fritz.

Astfel, duminică la sediul USR PLUS Timiș, 218 delegați și-au exprimat votul, iar Dominic Fritz a fost ales președintele filialei județene. „Le mulțumesc colegilor pentru încredere. Partidul nostru are datoria să demonstreze că are nu doar voința ci și puterea de a schimba în bine viața oamenilor. Cetățenii au nevoie de un partid care să le reprezinte aspirațiile de transformare și reformă. De un partid matur, unit, cu un compas moral și politic clar, care reușește să transforme prosperitatea Timișoarei în motorul prosperității pentru întregul județ. Iar USR PLUS este acest partid”, a apreciat Fritz.

Totodată, a fost ales și noul Birou Județean USR PLUS Timiș. Acesta are are 20 de membri, dintre care opt vicepreședinți, după cum urmează, în ordinea numărului de voturi primite:

Vicepreședinți

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, deputat de Timiș; Călin Badiu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării; Nemeth Zoltan, prefectul județului Timiș; Viviana Țecu, consilier județean; Nicu Fălcoi, deputat de Timiș; Ruben Lațcău, viceprimar al Timișoarei; Dan Reșitnec, șef de cabinet al primarului Timișoarei; Sorin Șipoș, președintele USRPLUS Timișoara.

Membri BJ

Cristian Amza, consilier local Giroc;

Cristian Moș, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș;

Vlad Șendroiu, consilier județean;

Horia Bugarin, primar Dumbrăvița ;

Raoul Trifan, senator USRPLUS Timiș;

Diana Amza, membru în Consiliul Executiv al Asociației Internaționale de Ultramaraton;

Marius Dumitrescu consilier local Giroc;

Petre Mihăieș, consilier județean;

Denis Inasi, viceprimar Lenauheim;

Saveta Moldovan, primăriță a comunei Foeni;

Kinga Târlea, responsabil managementul calității într-o companie multinațională;

Florin Ilca, consilier local Timișoara.

