Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei! Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea

Dominic Fritz, candidatul USR-Plus, este noul primar al Timisoarei. Numaratoarea paralela din sectiile de votare din Timisoara arata ca acesta l-a invins zdrobitor pe liberalul Nicolae Robu.

Nicolae Robu si-a recunoscut infrangerea, dupa ce au fost numarate voturile din peste 15% din sectii.

”N-am nicio suferinţă, înseamnă că nu mă pliez eu pe ce vor timişorenii pe următorii 4 ani. Las cu sufletul împăcat tot ce am realizat şi tot ce am lăsat ca proiecte. Am moştenit şi eu proiecte. Eu las mult mai multe, las fonduri europene, 80 de proiecte, multe sunt în fază foarte avansată. Asta-i viaţa. Fără regrete. Eu am pus viaţă din viaţă mea în tot ce am făcut şi recunosc că mi-ar fi plăcut ca obiective pentru care am luptat atâta, precum pasajul Solventul, noul stadion, sala polivalentă, centura, să fie asociate cu al treilea mandat al meu. N-a fost să fie, mergem înainte, eu sunt fericit cu tot ce am realizat până la vârsta mea. Nu ştiu de ce am pierdut şi nici nu mă frământă foarte mult. Eu sunt cu conştiinţa mea foarte împăcată. Viitorul va arăta dacă votul de astăzi a fost bun pentru timişoreni. E un moment al retragerii din orice pentru fiecare. Eu o să am cu totul alte preocupări. Întotdeauna în faţă mea au fost multe cărări, şi la ora actuală sunt multe, n-o să vă pot spune ce voi face”, a declarat duminică seara, Nicolae Robu.

Robu a adăugat că este conştient de greşelile pe care le-a făcut, dar este de părere că nu din cauza greşelilor a pierdut alegerile.

”Fiecare om greşeşte, niciodată nu am pretins că nu greşesc, dar nu cred că din cauza lor am pierdut. Sunt conştient de greşelile pe care le-am făcut, dar ce ştiu clar acum este că nu din cauza greşelilor am pierdut. Vizavi de activitatea mea de primar, nu am nimic să îmi reproşez. Mi-ar fi plăcut să vă spun din postura de învingător. Nu vi-l spun acum, pentru că nu îmi place să mă victimizez. După ce se aşează lucrurile, o să va spun despre gustul amar. Deocamdată nu vă spun. Sunt un luptător şi sunt foarte împăcat. Chiar sunt foarte împăcat”, a declarat Robu.

Întrebat ce mesaj are pentru contracandidatul său, Dominic Fritz, Robu a declarat că nu are niciun fel de mesaj pentru acesta.

”Nu am niciun mesaj pentru contracandidat. Suntem în lumi paralele şi vom rămâne în lumi paralele pentru totdeauna. Viaţă va demonstra pentru fiecare. Nu am niciun mesaj să-i adresez. Le mulţumesc timişorenilor care mi-au dat votul. Sunt foarte surprins, pentru că astăzi, după masă, erau oameni în piaţa din faţă Şcolii Generale 30, foarte multă lume. Au venit toţi la mine. Acolo dacă făcea cineva o numărătoare rezulta că luăm cine ştie ce procente uriaşe. Acei oameni chiar m-au votat. Eu am simţit, mai ales în ultima vreme, că exită un segment neintegrat pe piaţă, pe care nu îl simţi. Lecţia este că trebuie să fiu mai preocupat de viaţa mea decât am fost până acum”, a mai declarat Robu.

Edilul a spus că nu ştie ce va face de acum încolo.

”Nu ştiu ce fac de mâine încolo. Nu pot să iau decizii imediat. Continui să exercit funcţia de primar până când va depune jurământul noul primar. Încă sunt profesor, îmi văd de jobul meu. O să vedem, voi continua, pentru că nu sunt omul care să stea. N-am niciun gând la alegerile parlamentare. Sunt sigur. Nu ştiu diferenţa, în procente, că nu au fost numărate toate voturile. S-au notat voturile pentru mine şi cele pentru contracandidat. Nu se mai pot schimba lucrurile. Diferenţa este foarte mare, mergem înainte”, a precizat Robu.

Comentarii

comentarii