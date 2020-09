Dominic Fritz și Horia Bugarin, noii primari USR PLUS din Timișoara și Dumbrăvița, au făcut primele promisiuni de colaborare

Pe 29 septembrie, primarii dați de USR PLUS în Timiș s-au strâns la sediul partidului pentru declarații de presă. Au fost prezenți trei din cei patru, dar doar doi au și dat declarații. Astfel, pe lângă Cristian Moș, președintele USR Timiș și copreședintele USR PLUS Timiș, au fost prezenți Dominic Fritz, primarul Timișoarei, Horia Bugarin, primarul Dumbrăviței, Saveta Moldovan, primarul comunei Foeni. A lipsit Andrei Tița, noul primar al Cenadului, care nu a ajuns la ora stabilită pentru conferința de presă, din cauza distanței mari și a traficului intens.

Cristian Moș a început prin a transmite mulțumiri tuturor candidaților USR PLUS, dar, în mod special, votanților. „Vor vedea de astăzi altfel ce se întâmplă în politică și în administrație. Am câștigat pe toate buletinele de vot în Timișoara și Dumbrăvița. Da, începem negocierile cu PNL-ul. Urmează să stabilim în interiorul USR PLUS o comisie de negociere. Ne dorim ca proiectele USR PLUS să fie duse mai departe. În același timp, vom vota orice proiect care este în beneficiul cetățenilor”, a spus președintele USR Timiș.

Dominic Fritz a garantat că va avea o colaborare foarte bună cu Horia Bugarin, dar și cu ceilalți primari din comunele limitrofe ale Timișoarei. În următoarele zile, acesta anunță și o primă întâlnire cu toți aceștia. Planurile USR PLUS, cele comune în Timișoara și comunele „satelit”, sunt legate de infrastructură și de transportul în comun. „La Dumbrăvița am scăpat de PSD, a fost o anomalie pentru această zonă de țară. Împreună cu Horia, vom face o echipă bună. Am convocat o primă întâlnire cu primarii din zona metropolitană, una de lucru la proiectele comune”, a spus Fritz.

Proaspăt alesul primar al Timișoarei a ținut să comenteze și situația de la București, unde, există suspiciuni serioase că s-a încercat o fraudare a votului, fiind deschis și un dosar penal in rem după acuzațiile lansate de Clotilde Armand. Candidata USR PLUS la Primăria Sectorului 1 îl acuză pe actualul primar și contracandidatul de la PSD, Dan Tudorache, a încercat să se folosească de niște procese verbale false pentru a câștiga alegerile. În acest moment, după numărarea a puțin peste 90% din voturi, userista încă avea două procente avantaj.

Fritz a spus: „Este absolut inacceptabil ca în 2020, într-o țară din Uniunea Europeană să se fure voturi într-un mod organizat, gândit sistematic. Suntem alături de coechipierii din București, vă asigur că urmărim tot ce se întâmplă Ne vom ridica vocea dacă vedem că situația nu este clarificată. Ar trebui ca instituțiile centrale, Parchetul General să se sesizeze. Ceea ce se întâmplă este o crimă, pedepsită și trebuie rectificată”.

Horia Bugarin, pe de altă parte, s-a limitat la a prezenta situația la nivelul comunei sale: „USR, la Dumbrăvița, începând din 2016, când încă nici nu exista filiala județeană, a avut cele mai multe voturi pentru alegerile parlamentare. Am avut cel mai mare scor la europarlamentare, la prezidențiale. Locuitorii comunei într-adevăr își doresc o schimbare. Și acum, la locale, am reușit să obținem mai multe voturi decât locurile 2 ș 3, avem și opt consilieri. A început o schimbare, «revoluția bunului simț». Acest lucru l-am discutat cu foarte mulți alegători, au nevoie de bun simț, de o administrație deschisă, în contact permanent cu cetățenii. Avem atât de multe resurse pe care le putem atrage lângă noi, pentru a dezvolta și crește comunitățile în care trăim!”.

