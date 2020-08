Dominic Fritz:. „Timișorenii au de făcut o alegere clară, între un primar care trăiește în trecut și unul care vrea să aducă Timișoara în secolul XXI”

Dominic Fritz, candidatul USR PLUS pentru Primăria Timișoara, se arată încrezător în șansele sale de a fi ales primar al Timișoarei. „27 septembrie este o zi definitorie. Schimbarea nu vine de sus în jos, de la alegerea președintelui sau a Parlamentului, (…) va veni de jos. Aici, pe plan local, se iau deciziile care afectează în primul rând, direct, oamenii. De aici vrem sa ducem schimbarea: din Timișoara, sperăm noi, vom porni mișcarea care va aduce modernizarea in toată România”, spune candidatul USR PLUS.

Și de această dată, Fritz a criticat prestația actualului primar, Nicolae Robu, care îi va fi contracandidat: „Timișorenii au de făcut o alegere clară: între un primar care trăiește în trecut, cu soluții vechi care creează probleme noi, sau unul care va aduce Timișoara la un nivel modern, în secolul XXI. Unul care va veni nu doar cu doar câțiva oameni care îl ascultă pe primar”.

Cu această ocazie, useristul a prezentat și primele nume care apar pe lista pentru Consiliul Local. „Este o listă de care sunt mândru. Fiecare dintre acești oameni face ceea ce face fără a primi niciun ban. Știți cum se vorbește de obicei despre politicieni, ca despre niște oameni care doresc sa ajungă la banul public”, a spus acesta. Prima jumătate a listei, cea prezentată acum de Fritz, conține următoarele nume:

Dan Reșitnec

Andrei Meșter

Ruben Lațcău

Rodica Militaru

Vlad Boldura

Răzvan Negrisanu

Răzvan Stana

Ana Munteanu

Aida Szilagyi

Ovidiu Merean

Paula Romocean

Florin Ilca

Jorge Gonzales

Emanuel David

Mihaela Rusu

Cătălina Ian

Lucian Tuică

Mihai Oancea

„Eu nu pot sa fac lucruri fără echipă mea. Va rog să votați și consilierii”, este îndemnul lui Fritz. Speranțele acestuia sunt să obțină majoritate și aici. „Majoritatea, în consiliul local, este de 14. Suntem încrezători că vom atinge acest număr sau vom fi aproape”, a spus acesta. În plus, pentru cei de pe liste care nu vor intra în consiliu, „neamțul” nu oferă garanții. „Pozițiile din primărie și din societățile din subordinea primăriei vor fi ocupate prin doar prin concursuri reale. Nimeni nu va fi numit doar pentru că este dintr-un partid sau altul”, atenționează acesta.

Conferința din 19 august a avut loc în Piața Sf. Gheorghe, fiind prezenți mai mulți dintre cei propuși de USR în administrația locală. Din lista pentru Consiliul Local al USR PLUS, au mai vorbit miercuri Dan Reșitnec, Rodica Militaru, Vlad Boldura și Aida Szilagyi. Aceștia au vorbit de diferența de mentalitate dintre „partidele vechi” și partidele noi”, despre cele dintre forma actuală a consiliului local și ceea ce își doresc ei sau propunerile lor pentru viitorul consiliu local: mai multe dezbateri, repartizarea unui cartier de care să fie răspunzător fiecare consilier și transparență mai mare.

Referitor la felul în care au fost alese propunerile USR PLUS pentru consiliul local, prin vot intern, Dan Reșitnec, președintele USR Timișoara și capul de listă pentru CLT, a spus: „Facem comparație cu PNL, vedem diferența partidele vechi și cele noi. Robu și-a pus oamenii lui atât pentru consiliul local, cât și pentru cel județean”.

