Dominic Samuel Fritz, neamțul care vrea să fie primarul Timișoarei – Video

Dominic Samuel Fritz, un cetățean german în vârstă de 36 de ani, este primul înscris în competiția lansată de USR pentru desemnarea candidatului la Primăria Timișoara. El a fost postat pe pagina sa de Facebook un film de promovare, distribuit deja de peste 1.000 de ori.

Dominic Samuel Fritz spune că a venit în România în anul 2003, pe când avea 19 ani. A avut intenția de a lucra, timp de un an, la o casă de copii din zona Freidorf din Timișoara.

„Tot ce știam să spun pe românește era ciao, ce mai faci? și te iubesc. Odată cu limba română, am descoperit și Timișoara. Și m-am îndrăgostit de acest oraș, cuvânt cu cuvânt. După un timp, am făcut cunoștință și cu expresia ce să faci? n-ai ce să faci? și mi-am dat seama că ăsta-i felul românului de a-și spune oful. Un amestec între frustrare și resemnare. (…) Timișoara ar putea deveni într-adevăr un laborator de idei pentru viitorul Europei și prin urmare pentru viitorul copiilor noștri. Putem fi fruncea, chiar și dincolo de granițele României. În loc să ne mândrim că suntem mica Vienă, haideți să aspirăm la ziua în care alte orașe vor spune că ele sunt mica Timișoară. Timișoara trebuie să ajungă în secolul 21, dar asta nu se poate cu o clasă politică blocată în secolul trecut. Timișoara are nevoie de aer proaspăt”, povestește Dominic Samuel Fritz în filmul de promovare. „Vreau să devin primarul Timișoarei pentru că îmi pasă de acest oraș. Împreună vom reaprinde spiritul Timișoarei”, spune Dominic Samuel Fritz.

Devenit cunoscut în Timișoara în primul rând pentru implicarea în Timișoara Gospel Project, Dominic spune că are o experiență de peste zece ani în cooperare internațională, diplomație și administrație publică și că a studiat științe politice și administrative în Germania, Franța și Anglia.

Conform anunțului USR, înscrierea candidaților în competiția internă a partidului se poate face până pe 15 iunie, iar selecţia celui care se va bate cu Nicolae Robu va fi una ”severă, dar total deschisă şi democratică”.

