Dorel Grădinaru, directorul Aeroportului Timişoara: „Cum dracu´ să umblu cu arma după mine?! E falsă chestia!”

Acuzat de ministrul Sorin Grindeanu că și-ar pregăti plecarea de la Timișoara, după ce ar fi transportat ilegal pe calea aerului o armă de vânătoare, Dorel Grădinaru, directorul Aeroportului Timişoara, spune că ministrul Transporturilor îl vrea plecat în ciuda faptului că ar fi dovedit eficienţă şi că ar fi fost corect faţă de companie.

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Timișoara, ministrul Sorin Grindeanu s-a arătat nemulțumit de felul în care arată aeroportul și a dat de înțeles că Dorel Grădinaru și-ar pregăti decolarea de la Timișoara, asta după ce ar fi transportat ilegal pe calea aerului o armă de vânătoare.

Directorul Aeroportului spune că nu ține de scaun, dar avertizează că nu permite nimănui să-l umilească, nici măcar ministrului Grindeanu.

„E o prostie ce spune. Nu este o armă. Cum dracu´ să umblu cu arma după mine? E falsă chestia. Nu ştiu de unde o scoate. Sunt o grămadă de tipi care inventează scenarii. Dacă vor scenarii, le facem scenarii. Nu, n-am arme la Timişoara! Am arme la Bucureşti, le deţin legal şi asta este, e dreptul meu să le am. Domnul ministru nu are nicio treabă cu arma mea”, a declarat Dorel Grădinaru pentru adevărul.ro.

Pe data de 5 ianuarie 2022, la Aeroportul Timișoara va avea loc o Adunare generală a acționarilor.

