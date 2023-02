Dorința viceprimarului Lațcău ar putea fi satisfăcută curând. Marian Vasile anunță stabilirea unui constructor până la finalul lui februarie

Consiliul Județean Timiș a agreat ideea transferului amplasamentului pentru tronsonul de drum județean care traversează Dumbrăvița, direct către un constructor, așa cum cere viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, încă în urmă cu trei săptămâni, spune administratorul public al Timișului, Marian Vasile. Un astfel de constructor ar urma să fie stabilit, cel mai probabil, până la finalul lui februarie.

În acest fel, dorința manifestată astăzi de Lațcău, în cadrul unei conferințe de presă, ar urma să fie îndeplinită.

”Suntem la finalul perioadei de evaluare tehnică pentru execuția pe tronsonul I. Suntem în grafic și urmează să intrăm în procedura financiară, ceea ce va fi destul de scurtă. Vom avea, probabil, la sfârșitul lunii februarie, un constructor cu contract pe tronsonul I. Luni am stabilit împreună cu partenerii o ședință prin care să agreăm, împreună cu proiectantul, pe care variantă, tehnică și fezabilă din punct de vedere temporal, să mergem. Avem la dispoziție patru variante tehnice pe tronsonul I Dumbrăvița și o propunere concretă a noastră și să sperăm că luni, la ADR Vest, vom avea soluția tehnică finală și proiectantul va putea să meargă înainte cu partea de proiectare”, a spus Marian Vasile.

CJ Timiș ar fi transmis spre primărie o invitație în vederea stabilirii modului de transfer a tronsonului încă în urmă cu trei săptămâni, mai spune oficialul

”Am trimis acum trei săptămâni o adresă la PMT prin care îi invitam să vină să discutăm modul în care se face predarea acestui mijloc fix, și anume linia de troleibuz, predare către constructor. Forma cea mai bună este, într-adevăr, cea propusă de primărie, și anume predarea către constructor. Noi i-am invitat acum trei săptămâni și nici măcar nu s-au sinchisit să ne dea un răspuns, darmite să participe concret la o ședință unde trebuia să discutăm aspecte patrimoniale, tehnice, juridice și așa mai departe. Din vară până în toamnă, timp de câteva luni, nu am primit răspuns la adresa noastră prin care solicitam oficial o persoană de contact din partea PMT, cu care să colaborăm permanent. La fel, în ceea ce privește protocolul. După ce am stat în mai multe vizite și o ședință și am agreat toate aspectele și le-am pus într-un protocol, și am pregătit inclusiv draft-urile de proiecte de hotărâre, Ruben Lațcău și Primăria Dumbrăvița au semnat minuta, pentru ca apoi Ruben Lațcău să spună că nu mai e nevoie să intrăm în cele trei plenuri și să votăm protocolul, deși noi am agreat că trebuie făcut așa, pentru că erau implicații financiare și patrimoniale și nu putea un viceprimar singur să angajeze patrimonial și bugetar primăria. Asta este relația noastră de colaborare cu Primăria Timișoara”, a mai spus Vasile.

Primăria, de această dată prin vocea viceprimarului Ruben Lațcău, spunea că prima dată trebuie ca CJT-ul să găsească executant.

„Voiam să oferim niște clarificări pe discuțiile care în mod regulat apar în spațiul public, în momentul în care Consiliul Județean își aduce aminte că avem o finanțare de 80 de milioane de lei, la nivel de județ, care se va pierde. În acest moment, noi, ca partener secundar, nu avem cui să predăm amplasamentul. Amplasamentul se predă unui constructor prin contract de execuție. În momentul în care un constructor are contractul semnat, are ordin începere, el face o predare de amplasament cu toți deținătorii de utilități: Aquatim, Enel, E-On, STPT, firme de telecomunicații. Cu toții vin la predarea de amplasament, semnează un proces verbal de predare de amplasament și, din acel moment, constructorul este stăpânul și posesorul amplasamentului până la finalizarea lucrărilor”, a explicat Lațcău.

Mai în glumă, mai în serios, viceprimarul a vorbit și de posibilitatea ca CJT să realizeze lucrările în regim propriu: „Noi îi predăm domnului Nica astăzi amplasamentul, numai să spună cu ce constructor semnăm procesul verbal. Sau poate că domnul Nica vrea să execute lucrările în regim propriu, dânsul cu angajații din consiliul județean, nu e nicio problemă, îl susținem în acest demers. Îl predăm dânsului. Nu avem cu cine să semnăm un proces verbal pentru că nu există constructor!”.

„De doi ani de zile avem această discuție absurdă pe un proiect care autorizație de construire expirată, un are aviz de mediu de când a început lucrarea și, extrem de important, nu are contract de execuție. Când nu niciuna dintre acestea, nu înțeleg ce predare de amplasament își dorește domnul Nica. (…) Ce vedem de fapt aicea este o strategie politică, bine gândită, care are ca și scop fuga de responsabilitate. Domnul Nica are acest proiect de doi ani și jumătate, se discută de doi ani de problemele pe care le are acest proiect, auzim în mod constant cum «vom face, vom rezolva, vom începe, vom drege, vom semna, vom construi» și, totuși, realitatea de pe acest segment de drum o vedem cu toții de câte ori intrăm și ieșim din Timișoara. Din păcate, ne vom face de rușine în anul capitalei culturale cu această descărcare de pe autostradă, pe care consiliul județean nu a fost în stare de atâția ani să o execute. Din păcate, se anunță a fi cea mai mare pierdere de fonduri europene din istoria județului Timiș, iar responsabil în întregime va fi domnul Nica. Înțeleg nevoia dânsului de a-și găsi vinovați, de a fugi de responsabilitate, nu este un act onorabil de om de stat, dar nu e nicio surpriză”, a mai adăugat Lațcău.

O discuție purtată, lunea viitoare, de cei trei parteneri, în fața celor de la ADR Vest, ar putea debloca problema.

Comentarii

comentarii