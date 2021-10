Dosar penal în urma unui denunț anonim privind vaccinări fictive de la Spitalul CFR din Timișoara

Politia a demarat o ancheta la centrul de vaccinare de la Spitalul CFR din Timisoara, dupa ce managerul Stela Iurciuc a sesizat organele judiciare, iar pana in prezent au fost descoperite cel putin 6 cazuri de vaccinare fictiva.

Totul a plecat de la un denunt anonim ajuns la sefa unitatii spitalicesti. Acesteia i se semnala faptul ca exista cadre medicale care introduc in registrul national de vaccinare persoane care nu erau imunizate in realitate. S-au luat la mana documentele si 6 fise au trezit suspiciuni. Asa ca managera spitalului a facut plangere penala.

„In urma unui anunt anonim primit de doamna manager, s-a initiat o ancheta interna in urma careia s-a decis notificarea si predarea documentelor catre Politia Timis si Sectia 3 Politie. Deocamdata, ar fi sase fise care ridica suspiciuni rezonabile cu privire la veridicitatea documentului.

Fisele si documentele apartin Centrului de vaccinare din cadrul Spitalului CFR Timisoara. S-a obtinut certificatul verde, dorim sa vedem daca este intr-adevar sustinut de vaccinarea efectiva, pentru ca altfel o persoana care este vaccinata doar pe hartie reprezinta un pericol de sanatate atat pentru sine, cat si pentru cei din jur“, a declarat purtatorul de cuvant al spitalului timisorean, Adela Filipescu.

Aceasta declaratie a fost intarita si de Politia Timis. „A fost depusa o sesizare cu privire la posibile certificate de vaccinare susceptibile a fi false. Politistii efectueaza verificari pentru clarificarea tuturor aspectelor si luarea masurilor legale care se impun“.

Fenomenul vaccinarilor fictive este unul de amploare in Romania. Tot la Timisoara s-a dat alerta in urma cu doua luni, cand medicii de la Spitalul Judetean au observat ca un om venit in stare foarte grava prezenta un certificat de vaccinare. Stiind ca e foarte improbabil sa faci o forma grava de Covid daca te-ai imunizat, doctorii au intrat la banuieli si, cand l-au intrebat direct pe pacient, acesta a recunoscut ca daduse o spaga unui medic de familie care, in schimb, i-a eliberat certificatul.

