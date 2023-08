Două secții de terapie intensivă neonatală din Timișoara au fost conectate  de Fundația Vodafone România și Asociația Cristi Vasiliu la rețeaua națională de telemedicină

În cele două secții din Timișoara, din cadrul Maternității Odobescu, respectiv din Clinica Bega, sunt internați anual peste 5.400 de nou-născuți

Fundația Vodafone România a investit peste 5 milioane de euro în dotarea și modernizarea mai multor secții de terapie intensivă neonatală în ultimii 10 ani

România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeana (UE), cu 5,6 decese la 1.000 de nașteri vii, mult peste de rata mortalității infantile în UE, care este de 3,4 decese la 1.000 de nașteri vii

Timișoara, 31august2023 – Două secțiide terapie intensivă neonatală de nivel III din Timișoara au fost conectate la rețeaua națională de telemedicină prin programul „Fondul Viață pentru Nou-Născuți”, inițiat de Fundația Vodafone România. Secțiile, care aparțin de Spitalul Clinic Municipal de Urgență(Maternitatea Odobescu) și Spitalului Clinic Județean de Urgență„Pius Brânzeu”(Clinica Bega),fac parte din cele 17 secții de terapie intensivă neonatală de nivel III incluse în rețeaua națională de telemedicină. Această etapă a programului este finanțată cu 250.000 de euro de Fundația Vodafone România și derulată de Asociația Cristi Vasiliu (ACV România).

Prin intermediul sistemului de telemedicină, medicii se pot conecta rapid cu specialiști din alte unități sanitare aflate în țară sau străinătate, pot transmite date medicale securizate, pot dezbate un diagnostic și cere o a doua opinie, pot decide dacă pacientul trebuie transferat la o unitate de rang superior sau poate fi tratat în secția în care se află. Acest schimb de informații accelerează luarea deciziilor medicale pentru cei peste 6.000 de nou-născuți cu afecțiuni medicale grave internați anual în secțiile de nivel III, pentru care timpul este adesea un critic pentrusalvarea vieții bebelușului.

În cadrul secției de neonatologie Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT)/Maternitatea Odobescu sunt tratați anual peste 3.500 de nou-născuți.Secția are un compartiment de terapie intensivă neonatală cu 15 paturi de care beneficiază anual până la 100 de prematuri cu vârsta gestaționalămai mică de32 de săptămâni.

„Secția de neonatologie a SCMUT face parte din cea mai mare maternitate de nivel III din regiunea Banat.Unitatea sanitară esteextrem de performantăîn tratarea cazurilor neonatale dificile.Conectarea maternității prin telemedicinăcu alte unități sanitare din această rețea permite echipei de medici profesioniști a acestei secții să cearăo a doua opinie, dar și să consilieze la rândul lor alte cazuri dificile.Beneficiarii acestei investiții importante vor fi micii pacienți și cadrele medicale care îi tratează, crescând astfel performanța și siguranța serviciilor noastre medicale,a declaratdr. Gabriela Olariu, șefa secției de neonatologie de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Secția de Neonatologie a Clinicii Begadin cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara cuprinde un compartiment de terapie intensivăneonatală cu 10 paturi, un compartiment de prematuri cronici cu șase paturi și secția de rooming-in cu 22 de paturi. Anual, în secție se nasc aproximativ 2.000 de bebeluși dintre care o pondere semnificativă o aunou-născuții cu patologie și nou-născuții prematuri care necesită tratament și spitalizare de lungă durată.

„Am considerat oportună conectarea la rețeaua națională de telemedicinăpentru că astfel putem comunica în timp real cu colegii noștri neonatologi din celelalte secții de terapie intensivăneonatală din țară,la cazurile grave, pentru o a doua opinie și pentru instituirea tratamentului prompt în vederea îmbunătățirii activității medicale. În prezent recuperăm anual între 80și 100 de nou-născuțicu prematuritate extremă (vârsta gestațională cuprinsă între 24 și 32 de săptămâni și greutate la naștere cuprinsă între 500 de grameși 1.500 de grame). De asemenea, în unitatea de terapie intensivă tratăm anual între 200și 250 de nou-născuți cu patologii diverse, ceea ce înseamnă, în medie, 10% din numărul total de nașteri pe an. Aceste cifre cresc de la an la an, deoarece,fiind Maternitate de gradul III,deservim toată Regiunea de Vest și, frecvent,șiurgențe din afara acestei regiuni,”a declaratprof. dr.Daniela Iacob, șefasecției deneonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu”.

Cele 17 secții nou incluse în rețeaua de telemedicină se află în spitale cheie din București (Maternitatea Filantropia, Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului cu Maternitatea Polizu și secția de Pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. dr. Panait Sârbu”, Spitalul Universitar de Urgență); Bacău (Spitalul Județean de Urgență Bacău); Galați (Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați); Oradea (Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea); Sibiu (Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu); Suceava (Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava); Târgoviște (Spitalul Județean de UrgențăTârgoviște); Timișoara (Spitalul Clinic Municipal de UrgențăTimișoara și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu”).

„În cei aproape 10 ani de când ne implicăm în modernizarea și dotarea secțiilor de terapie intensivă pentru nou-născuți, mortalitatea infantilă din România a scăzut de la 9,8 la 5,6 la mie. Aceste cifre și poveștile emoționante pe care le auzim de la personalul medical cu care colaborăm în program ne motivează să continuăm intervențiile în zona de neonatologie și terapie intensivă neonatală. Ținta noastră este să asigurăm acces le servicii medicale de calitate și șanse egale de tratament tuturor nou-născuților cu probleme grave de sănătate, indiferent de locul unde se nasc”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România.

„Fondul Viață pentru Nou-Născuți” este un program al Fundației Vodafone România destinat renovării, modernizării și dotării cu echipamente medicale a compartimentelor și secțiilor de neonatologie din spitalele publice din întreaga țară. Până la acest proiect, în România erau 10 secții de terapie intensivă neonatală prevăzute cu sisteme de telemedicină, trei dintre ele (Spitalul Marie Curie din București, Spitalul Județean Constanța și Spitalul Clinic Județean Mureș) dotate prin programe ale Fundației Vodafone România. Prin adăugarea celor 17 secții de terapie intensivă neonatală de nivel III la rețeaua de telemedicină existentă, toate cele 25 de secții de nivel III și două secții de nivel II din țară vor fi conectate între ele, asigurându-se, astfel, un cadru optim de comunicare între cele 27 de secții.

„Soluția de telemedicină implementată prin proiectul nostru este un sistem de videoconferință securizat, în care pot fi conectate aparate medicale de investigație și monitorizare a pacientului, permițând astfel evaluări la distanță în timp real pentru second opinion, pregătirea echipei medicale care primește prin transfer un pacient, reducerea timpului până la instituirea tratamentului adecvat pentru fiecare caz în parte.Acest proiect este o primă etapă foarte importantă, către aceste secții de nivel III fiind transferate cazurile grave.O rețea de telemedicină între toate secțiile de Terapie Intensivă Nou-născuți din țară va contribui la reducerea semnificativă a transferurilor inutile, la reducerea timpului până la instituirea tratamentului adecvat pentru fiecare nou-născut critic și va facilita schimbul de experiență între medicii neonatologi. Obiectivul final al proiectului nostru este conectarea tuturor secțiilor de neonatologie și a principalelor secții chirurgicale în care sunt operați nou-născuți”, a declarat Delia Vasiliu, președintele ACV România.

România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeana (UE), cu 5,6 decese la 1.000 de nașteri vii, aproape dublu față de rata mortalității infantile în UE, care este de 3,4 decese la 1.000 de nașteri vii. Doar în 14 orașe din țară, acolo unde există secții de nivel III, dotate cu aparatura necesară terapiei intensive, nou-născuții cu probleme majore pot primi îngrijire adecvată. Bebelușii cu riscuri majore nu pot fi tratați în restul de 169 de secții și compartimente de neonatologie de nivel I și nivel II și trebuie transferați spre secțiile de nivel III.

Despre Fundația Vodafone România

De 25 de ani punem la un loc resursele noastre și ale partenerilor noștri pentru ca împreună să construim proiecte incluzive și durabile. Apelăm la tehnologie și la inovație socială și investim anual în jur de 2 milioane de euro în dezvoltarea comunităților defavorizate din România. Modernizăm secții de terapie intensivă neonatală și susținem programe de educație digitală care pregătesc copii și tineri pentru meseriile viitorului. Alături de celelalte fundații Vodafone din întreaga lume, scopul nostru este să îmbunătățim viața a 400 de milioane de persoane până în 2025.

Suntemo organizație neguvernamentală românească înființată în 1998, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone România.

Mai multe detalii despre programele noastre se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.

Despre ACV România /Asociația Cristi Vasiliu

Ne trezim în fiecare zi hotărâți să ne folosim resursele pentru a crea o lume în care cât mai mulți copii să aibă șansa de a duce o viață lungă și sănătoasă. Noi, cei din ACV România credem că toate viețile au aceeași valoare. Și credem că oamenii, grupurile și organizațiile au un impact pozitiv mai mare și pot realiza mai mult dacă fac lucrurile împreună.

Ne dorim să contribuim la scăderea numărului copiilor care mor în fiecare an înainte de a împlini vârsta de 1 an. Facem asta prin dotarea și modernizarea secțiilor de terapie intensivă nou-născuți din România, dar și prin proiectul de construire de la 0 a unei noi secții de terapie intensivă nou-născuți la Târgu-Mureș. Mai multe despre noi și proiectele noastre puteți afla pe www.acvromania.ro.

Comentarii

comentarii