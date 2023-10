”Dovleacul Roz” a reunit sute de oameni de afaceri generoși, medici altruiști, artiști și elevi dornici să ajute OncoHelp

Tradiționalul eveniment caritabil ”Dovleacul Roz” cu sloganul ”Există viață și după cancer!” organizat de OncoHelp Timișoara a reunit, vineri 27 octombrie, de la ora 19.00, la Venue, sute de persoane oameni de afaceri generoși, medici altruiști, artiști și elevi entuziaști să ajute, dar și pacienți care luptă împotriva unei boli cu 1000 de fețe – cancerul.

Moderatoarea evenimentului a fost Tania Țunaș, de la TVR Timișoara, ea însăși pacientă a OncoHelp. ”Mulți sunt îndemnați să plece să trateze în străinătate, dar eu am rămas în Timișoara și sunt foarte bine tratată la OncoHelp”, a spus Tania.

Dovleacul Roz reprezintă un omagiu adus pacienților oncologici și evidențiază importanța solidarității cu cei care se confruntă cu această provocare a destinului. Scopul principal este acela de a aduce și pe această cale speranță și sprijin celor afectați de o maladie cumplită.

Cu acest prilej, prof.univ.dr. Negru Șerban, președintele OncoHelp Timișoara, a explicat că totul a pornit în iunie 2005 cu trei angajați și de atunci instituția medicală a tot crescut. A fost nevoie de oameni experimentați antrenați în sistemul medical.

Pacienții OncoHelp vin de la sute de kilometri depărtare și au nevoie de un sprijin concret. La Reșița, OncoHelp va începe și dezvoltarea unui spital oncologic, iar proiectul e mai în avansat la Alba Iulia.

Prof. Șerban a mai amintit că banii de la CJAS înseamnă 90% din bugetul OncoHelp, doar că aceste fonduri sunt de rulaj, salarii și tot ce înseamnă funcționarea eficientă a OncoHelp.

Un procent de 7 – 10% care reprezintă partea caritabilă înseamnă progresul OncoHelp.

”De acolo putem implementa proiecte de dezvoltare. Toată creșterea are loc din zona caritabilă. Este o realitate. Tot ceea ce oferim noi la spitalul OncoHelp înseamnă tratamente standard la nivel european Calea de a fi fericit este să ajuți oamenii și eu asta am făcut în cei aproape 20 de ani”, a spus prof. Negru Șerban.

“Există viață și după cancer”, sloganul care definește acest moment special, plin de bunătate, a demonstrat încă o dată cât de importantă este apropierea de cei care trec printr-o astfel de încercare. Este un mesaj puternic ce încurajează optimismul și dorința de a lupta împotriva acestei boli, reiterând ideea că diagnosticul de cancer nu este o condamnare, ci doar o etapă dificilă din viață care poate fi depășită.

Dr. Cristina Oprean a adăugat: ”Mă bucur că sala este plină la acest eveniment caritabil care are loc an de an. Aventura medicală a început 2005 și continuă și astăzi, o aventură încrezătoare cu multe creșteri în fiecare an pe toate domeniile, în zona de personal, a infrastructurii și a oamenilor.

”Am încercat să investim în oameni de la început și am reușit treptat să formăm specialiști dedicați atât asistente, cât și medici. Ne-am perfecționat continuu, astfel încât să putem oferi servicii la cel mai înalt nivel european. Reușim astăzi să oferim pacienților standarde înalte de tratament medical la OncoHelp Timișoara”, a spus dr. Oprean.

Scopul celei de-a 7-a ediții a Dovleacului Roz a fost strângerea de fonduri pentru achiziționarea unor infuzomate, echipamente medicale esențiale în tratamentul pacienților oncologici.

Sprijinul a venit și de la elevii de la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, care s-au implicat în realizarea acestui eveniment caritabil. Ei au pictat peste 100 de dovlecei roz, creând opere de artă unice și pline de culoare, o muncă migăloasă, cu siguranță, dar cu un impact mare. Fiecare dovleac unic vopsit a însemnat un simbol de speranță și reziliență pentru cei care trec prin această luptă cu cancerul.

”Încercăm și în acest fel să aducem lumină și speranță în viața pacienților noștri, într-o seară plină de culori și bunătate”, a fost mesajul prof. Șerban Negru.

Dovleacului Roz este mai mult decât un eveniment de strângere de fonduri. Este o manifestare a solidarității, a empatiei și a comunității venită în sprijinul celor care au nevoie de ajutor. Participarea și contribuția la acest eveniment pot face o diferență reală în viața celor care luptă cu cancerul.

Centrul de Oncologie OncoHelp este un spital universitar dotat cu 165 de paturi, dintre care 131 pentru spitalizare continuă, 29 de paturi pentru spitalizare de zi si 5 paturi ATI SPA( Supraveghere post-anestezie). În cadrul Centrului sunt oferite gratuit servicii medicale de oncologie, radioterapie, hematologie, endoscopie digestivă superioară și inferioară, imagistică medicală (computer tomograf, ecografie medicală și mamografie).

În cadrul unității sanitare funcționează singurul centru de îngrijiri paliative dintr-un spital universitar din vestul țării. Tot aici, pacienții beneficiază de cazare și masă gratuite pe perioada tratamentelor de radioterapie, în cadrul unei clădiri cu 48 paturi care asigură condiții hoteliere moderne.

La data de 2 iunie 2005 a fost înregistrat actul de naștere al Asociației OncoHelp. După ce în anul 2004, OncoHelp a înființat primul cabinet de oncologie care a funcționat la parterul unui bloc, în anul următor, o dată cu mutarea acestui cabinet la locația actuală de pe strada Ciprian Porumbescu, a apărut ideea înființării Asociației OncoHelp.

Misiunea acestei asociații avea să devină promovarea și susținerea oricărui tip de activitate menită să sprijine persoanele bolnave de cancer și lupta pentru dezvoltarea serviciilor medicale oncologice necesare diagnosticării și tratării pacienților.

Numele asociației a fost ales cu strângere de inimă, opțiunea de a utiliza cuvinte neromânești fiind dictată atunci de speranța de a obține sprijin consistent de la organizațiile caritabile din străinătate. În final s-a dovedit că întreaga dezvoltare ulterioară s-a făcut cu resurse locale iar comunitatea a sprijinit permanent unitatea sanitară după ce a înțeles importanța demersului.

În anul 2005, a început dezvoltarea primului și a celui mai important proiect al Asociației, și anume construirea Centrul de Oncologie OncoHelp.

Asociația OncoHelp a plasat mereu comunitatea în centrul preocupărilor sale de dezvoltare, primind în mod constant un sprijin substanțial din partea sponsorilor, cetățenilor simpli sau a diverselor insituții și organizații care i s-au alăturat în lupta dusă cu cancerul.

Încă de la înființare, OncoHelp a oferit servicii gratuite tuturor pacienților asigurați. De asemenea, grupul de suport Violeta oferă un cadru în care membrilor să le fie redată forța existențială și autodeterminarea atât de necesare creșterii calității vieții femeilor diagnosticate cu cancer la sân.

”În următorii ani vom continua să investim în dezvoltarea Centrului de Oncologie OncoHelp pentru a mări capacitatea de oferire a unui răspuns cât mai rapid la solicitările în continuă creștere venite din partea pacienților. Vom continua să plasăm pacienții în centrul preocupărilor noastre, pentru a aduce acestora beneficii atât prin calitatea serviciilor medicale, dar mai ales prin umanitate, ameliorarea suferinței și asigurarea demnității acestora până în ultima clipă”, este mesajul conducerii OncoHelp Timișoara.

Comentarii

comentarii