După Marius Craina și Gerhard Simonis, și fostul consilier al lui Grindeanu, Valentin Korman, „a formalizat alăturarea” la PRO România

În conferința din 20 februarie, PRO România Timiș a anunțat că încă un fost pesedist s-a alăturat formațiunii. Deși inițial doar deputatul Adrian Pau trebuia să prezinte noile vești din cadrul PRO România Timiș, la conferință au fost prezenți atât Nicolae Birău, primarul din Variaș, cât și Valentin Korman, cel care în trecut a fost consilierul fostului Președinte al CJ Timiș, Sorin Grindeanu. Astfel, Korman s-a alăturat și el noului val de veniri în PRO România Timiș, val din care mai fac parte și Marius Craina și Gerhard Simonis.

„Nu aș spune că mă alătur acum, ci doar formalizez, alăturându-mă cu mult timp în urmă, chiar aproape de la începutul proiectul PRO România în județul Timiș”, a precizat Valentin Korman. Acesta a mai spus: „Alături de Marius Craina, de domnul deputat Pau și Nicu Birău, în perioada imediat următoare probabil că veți mai vedea oameni care se vor alătura acestui proiect pentru că, deocamdată, PRO România este singura formațiune politică care are un proiect pe termen mediu și lung, spre deosebire de ceilalți, care vor doar să-și salveze propria persoană. (…) În iunie vom vedea rezultatele. În politică, unitatea de măsură este votul”.

Despre noul venit, Adrian Pau a comentat: „Este clar că va fi un plus dat echipei noastre. Trei ani de zile a fost demnitar al statului român. Am lucrat foarte bine la București, unde am făcut și am susținut, împreună, câteva demersuri legate de ceea ce înseamnă jocurile de noroc și impozitarea acestui domeniu de activitate, care poate aduce foarte mulți bani statului român”.

În legătură cu zvonurile legate de candidatura pentru Primăria Timișoara a lui Marius Craina din partea PSD, Pau a clarificat: „Marius Craina nu a fost refuzat de PSD, o spun în deplinătatea cunoștințelor, având în vedere că până în ultimul moment PSD a început să și-l dorească. În primă fază, (n.r. PSD) l-a dorit pe Adi Orza, iar când s-a constatat că noi, PRO România, îl dorim pe Marius Craina, și-au dat și ei seamă că au pe cine să dorească. Când vorbesc de PSD, mă refer la organizația județeană, pentru că membrii și simpatizanții PSD, cu certitudine, l-au dorit întotdeauna pe Marius Craina”.

În continuare, Pau a vorbit despre „intoxicările” pe care le fac adversarii: „Asist la tot felul de intoxicări. Fiecare hienă ne spune cum va câștiga Marius Craina, cât de bun este, cât de rău este… Eu vă spun că este cel mai bun candidat. Dintr-o dată este pe locul 5, ba este pe locul 2, în punctaje și sondaje. Clar, Marius Craina este cel mai bun candidat pe care PRO România, stânga și Timișoara îl poate oferi timișorenilor”.

Nicoale Birău a vorbit și despre zvonurile conform cărora, pentru unele primării din Timiș, partidul său va susține candidatul PSD: „PRO România are candidați proprii la alegerile locale. PRO România nu va susține candidații PSD la alegerile locale. (…) Pro România a plecat pe un drum, în cursa pentru primării, și sunt până la ora actuală peste 65 de candidați la Primăriile din Timiș, sub sigla PRO România. Oricine se poate alinia în spatele lor, nu noi în spatele celorlalți”.

De asemenea, primarul din Variaș a afirmat că PRO România Timiș se luptă pentru Consiliul Local în 90% din primăriile din județ, dorind să încheie liste și pentru restul de 10-12 localități până la alegerile locale. „Privim cu optimism și suntem siguri că vom fi surpriza frumoasă de la alegerile locale”, a încheiat acesta.

