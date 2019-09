E-commerce-ul duce piața de electro-IT&C din România la un maxim istoric

O analiză a experților de la KeysFin arată că e-commerce-ul pune piața de electro-IT&C din România pe un trend ascendent. Comercianților de produse electronice și IT le-a crescut cifra de afaceri cu 8% în 2018 față de anul anterior și cu 37,6% față de 2014. Pentru 2019, specialiștii estimează încă o creștere de 7,5%, astfel, piața depășind 36 miliarde de lei, un maxim istoric.

Principalii jucători din piață în 2018 au fost: Samsung Electronics România – 4,6 miliarde de lei (13,5% din total), Dante International (eMAG) – 4,2 miliarde de lei (12,5% din total) și Altex România – 3,6 miliarde de lei (10,5% din total). Cel mai bine s-a mișcat eMAG, care a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 28% față de 2017

Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin declară: „În ultimii trei ani, românii au început să facă din ce în ce mai multe cumpărături online, iar produsele electro-IT&C sunt printre cele mai vizate de către aceștia, fapt care se reflectă și în cifra de afaceri a comercianților din domeniu. Potențialul acestui segment de piață nu a fost încă atins așa că suntem siguri că vom vedea creșteri și în 2019, în rândul jucătorilor din piața de electro-IT&C care sunt prezenți în mediul online”.

Specialiștii de la KeysFin au analizat și structura pieței: „Industria comercianților de produse electro-IT&C a cuprins 5.168 companii în 2018, dintre care: 10 companii mari, 56 medii, 397 mici și 4.705 micro. Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generată de companiile mari, acestea concentrând aproximativ 54% din totalul cifrei de afaceri generate de comercianțîi locali anul trecut.”

Din datele furnizate de experți reiese că tot companiile din București domină din punct de vedere al cifrei de afaceri: 22,9 miliarde de lei, 67,3% din total în 2018. Județul Timiș se situază pe locul 4, cu 1,8% din total, fiind devansat și de Ilfov cu 16% și Cluj cu 3%.

Topul jucătorilor din retail-ul electro-IT&C locali este dominat de eMAG, deținut de Dante International SA, cu 4,2 miliarde lei. Altex România SRL are o cifră de afaceri de 3,6 miliarde lei și Flanco Retail SA 1,1 miliarde de lei, aceste companii completând podiumul. Topul producătorilor are pe primul loc compania Samsung România SRL, cu o cifră de afaceri de 4,6 miliarde de lei. Compania coreană este urmată de Huawei Technologies SRL, 1,9 miliarde lei, și Network One Distribution SRL, 1,3 miliarde lei.

În ceea ce privește numărul de angajați, se poate spune că și acest sector economic este afectat de o criză de personal. Numărul mediu de angajați din industria comercianților de produse electro-IT&C a scăzut cu 4,6% față de 2017 și cu 5,5% față de 2014, la 30.600 de angajați anul trecut. Totuși, costul mediu per angajat a crescut cu 18% în 2018, ajungând la 70.000 de lei, iar productivitatea a înregistrat o creștere de 13% față de anul anterior, ajungând la 1,1 milioane lei per angajat.

„Considerăm că avansul costului mediu per angajat peste cel al productivității reprezintă un risc important pe termen mediu, cu impact direct asupra competitivității economiei locale. Acesta este vizibil și în industria comercianților de produse electro-IT&C unde avem o majorare cu 56% a costului mediu per angajat față de o un avans de 46% al productivității în perioada 2014-2018”, a mai precizat Roxana Popescu.

În ceea ce privește profitul net al comercianților electro-IT&C, acesta a scăzut cu 7,4% față de 2017, însă a rămas cu 35% peste nivelul din 2014, la 1,15 miliarde de lei în 2018. Pentru 2019 este estimată depășirea pragului de 1,3 miliarde de lei. Samsung Electronics România a fost lider și din perspectiva profitabilității, cu un profit net de 89,7 milioane de lei în 2018, reprezentând 7,8% din profitul total al acestui sector în 2018.

Perioada de Black Friday a fost apogeul cumpărăturilor online de produse electronice în 2018, când românii au cheltuit peste 250 de milioane de euro, iar estimările specialiștilor arată că în 2019 cifrele vor fi cel puțin egale. De la începutul anului, s-au vândut cel mai bine electrocasnicele mari și mici, precum și televizoarele, potrivit celor mai recente studii de piață.

Experții care au realizat analiza reprezintă KeysFin, unul din cei mai importanți furnizori de soluții de business information. Aceștia oferă informații despre firmele din România și din străinătate prin intermediul unor instrumente dedicate, având un portofoliu de peste 500 de clienți.

