Echipa de canotaj de la CSM Timișoara a încheiat sezonul pe apă. Au adus medalii de la Campionatul Național de Fond de la Snagov și visează la o nouă bază sportivă

Campionatul Național de Canotaj de Fond, competiție pe distanța de 6.000 de metri, s-a desfășurat pe lacul Snagov, în perioada 8-11 noiembrie. Sportivii echipei CSM Timișoara, care au rămas fără baza sportivă, dărâmată de municipalitate, a obținut două medalii de bronz la seniori prin echipajul de 4+1 masculin (Ivan Petcovici, Darius Manicea, Silviu Eleneș, Tinel Mureșan și Rucsandra Bucașa – cârmaciul) și la proba de simplu vâsle prin Darius Manicea. De asememena, juniorii de la CSM Timișoara au obținut două locuri secunde la 4+1 fete și prin Ana Bobarca, la simplu vâsle.

Competiția ar fi trebui să se desfășoare inițial pe Bega. Nu au fost însă condiții ca evenimentul să se desfășoare la Timișoara, iar mutarea competiție pe lacul Snagov a fost decis înainte demolarea bazei celor de la CSM.

“Noi am fost anunțați din timp de demolarea bazei. Una din ieșirile pe apă ar fi fost de pe pontonul din dreptul bazei de canotaj al CSM-ului, dar în condițiile în care acolo urma să fie șantier, nu s-ar fi putut organiza evenimentul în siguranță. La competiția de la Snagov au fost peste 300 de sportivi de la toate cluburile din țară. Sunt două competiții: seniori, tineret și juniori. Am avut rezultate destul de bune pentru condițiile pe care le-am avut în ultima perioadă. Sperăm să trecem cu bine peste această întâmplare cu mutarea și să avem un spațiu adecvat unde să ne pregătim, să aducem din nou medalii și să obținem locuri fruntașe”, a declarat Lucian Reclaru, directorul clubului CSM Timișoara.

Sportivii au încheiat sezonul pe apă. Între timp, cei de la CSM așteaptă să ocupe noul spațiu promis de primărie, clădirea în care a funcționat cândva restaurantul Boss.

Mai urmează în acest an doar Cupa Federației Române de Canotaj la Ergometru, sportivii urmând să revină pe Bega de abia în luna martie.

“Fiecare echipă ține la el în regiunea competiția și se trimit timpii pentru centralizare. Vrem să facem concursul la Smartfit. Am mai ținut la ei și cu altă ocazie. Au și ei aparate, dar putem să mutăm aparatele oriunde. Sunt ca acele biciclete de fitness. Cu aceasta se încheie anul competițional la canotaj. Sportivii vor reveni pe apă undeva în luna martie! Până atunci sperăm să avem o nouă bază. Domnul primar ne-a promis că până se găsește o soluție definitivă, după lucrările de igienizare și curățare, putem să intrăm în clădirea rămasă din fostul restaurant. Bărcile pot rămâne pe malul Begăi, ele au fost și înainte în curte, aveau niște suporți pe care au stat, nu e nicio problemă, poate să stea în aer liber. Nu vreau să fac politică. Sportul nu e politică. Cel mai important e să avem o bază frumoasă de canotaj, Timișoara merită așa ceva”, a mai spus Lucian Reclaru.

Secția de canotaj al CSM Timișoara are în jur de 25 de sportivi active și are un buget mic , undeva la 200.000 de lei pe an; bani pentru activitatea sportivă, echipamente, pregătire, participare la competiții, medicamente etc.

Celălalt club timișorean prezent la Campionatul Național de Canotaj de Fond, CSU Politehnica (care are baza lângă restaurantul Vaporul) a revenit de la Snagov cu o medalie de bronz (la dublu rame) și una de argint (la dublu vâsle) prin același echipaj: Andrei Popovici și Bogdan Gorea.

