Efectul Caracal asupra Timișoarei

Criticați, dați de pământ, cu argumente, de cele mai multe ori, dar și din furia dezlănțuită după teribilele crime de la Caracal, polițiștii din România s-au făcut mici și cuminți! Desigur, între ei sunt oameni de bună calitate, profesioniști, însă, din păcate, un soi de aroganță le domină celor mai mulți, atitudinea.

Această dimineață (a zilei de 6 august, Buna Vestite, în calendarul ortodox), mi-a redat senzația plăcută a locuitorului Timișoarei. Se spălau străzile. Oooo, se spălau străzile în cartierul Tipografilor. Ies pe bulevard, o mașină ce tocmai încălcase trecerea pietonală, neregulamentar, este oprită de Poliție! Incredibil! De unde au apărut! Poliția care nu mai știe că există străzi în Timișoara? Poliția Timiș este condusă de un domn, aparent amabil, ginerele unui fost șef de polițe, a domnului Roibu (un domn care a avut o imagine bună ca șef al Poliției Timiș), pe nume Alin Petecel, originar din zona mioritică a Caracalului. Șeful Petecel este singurul neanchetat în cazul polițistului mort, trimis la moarte, alergând, sărmanul, singur, după fugarul care ulterior s-a sinucis. Toți adjuncții și șefii de secții sunt anchetați, mai puțin domnul Petecel. O să-l întrebăm pe noul ministru al MAI: de ce, oare? Seara trecută, pe străzile Timișoarei, două mașini au făcut concurs, mergând paralel, pe unul din bulevardele Timișoarei. Rezultatul? Accident! Zile întregi am sunat la Poliția Rutieră Timișoara, la ofițerul de serviciu, alegând calea… ”cetățenească”, apoi, la unii din conducere (am promis să nu dau numele), pentru a le spune că aproape în fiecare seară târziu, pe străzile Demetriade, Popa Șapcă, Calea Lipovei, dar mai ales la sfârșit de săptămână, au loc concursuri de motoare (mașini cu tobele transformate, sau motociclete de mare capacitate) și știți ce mi-au răspuns? Că nu pot eu să știu dacă sunt ilegale, că nu pot ei să măsoare sunetele, fără Garda de Mediu, etc etc. Nu? Nu sunt ilegale? Accidentele sunt legale, domnilor polițiști? Pe Lipovei se plimbă un ”domn” din Dumbrăvița, cu un ATV, o mașină exclusiv pentru zone de munte sau terenuri de profil, el este în legalitate? TIR-urile de mare capacitate, ce nu au voie în zone urbane, sunt în legalitate? Sau aparțin unor prieteni pe care-i protejați?

Aceste sunt doar niște exemple benigne, nu mai vorbim despre barurile și cluburile toxice din Timișoara, nici despre faptul că s-a dat o lege nouă a zgomotelor, promulgată chiar zilele trecute, despre care Poliția habar nu are, nu avea nici despre harta zgomotelor Timișoarei, în dezbatere publică, referitoare la zgomotele produse de circulație, nu, habar nu aveau, știu pentru că am ”îndrăznit” să sun la poliție… și să aflu!

Cel mai grav este faptul că ancheta privind crima de la Sânnadrei, cea cu drujba, când tot un ”deștept” de la 112 și-a permis să îi spună victimei (omului UCIS) că poate taie cineva lemne în curtea venină, stagnează. Ce tupeu! Între timp, criminalul, susținut de omul din Poliția Timiș, de la preluarea mesajelor de la 112, ucide cu sânge rece!

Nu doar în Caracal, despre care, cândva, circula o glumă, cum că ”acolo s-a răsturnat carul cu proști” este subiectul Europei. Și Timișoara este! Da, din păcate, și aici, polițiștii iau în derâdere pe cei care sună la 112, și aici, dacă cineva sună, de bună credință, la Poliție, este posibil să fie jignit, umilit, pus la pământ.

Urarea? Deocamdată: reconsiderați-vă atitudinea, nu vă mai permitem! Este o revigorare a spiritului civic, similară celei din anii 90. Nu credeți?

