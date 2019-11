Enescu e România sau Enescu pe înțelesul tuturor – conferință – concert, la Teatrul Național Timișoara

Sâmbătă 16 noiembrie, de la ora 11.00, concertul – conferință Enescu pe înțelesul tuturor va fi susținut de Ștefan Ignat (bariton) și Ioana Maria Lupașcu (pian), în Sala Mare a Teatrului Național Timișoara, de pe stada Mărăşeşti nr. 2

Proiectul Enescu pe înțelesul tuturor se adresează tuturor acelora care vor să înțeleagă muzica lui George Enescu atât prin prezentarea în limba română a unor fragmente din opera Oedipe, cât și prin apropierea de alte creații ale Maestrului.



„Enescu e mai mult decât muzică. Enescu e România” și de aceea, Ștefan Ignat face, prin periplul său muzical, o incursiune în lumea sonoră a marelui artist, dar și o lecție care să ne ajute să ne dezvoltăm imaginația și – de ce nu – cultura, prin muzică.



Ștefan Ignat este absolvent al Academiei de Muzică din Bucureşti. A fost bursier al Universității Mozarteum din Salzburg (Austria), fiind până în anul 1999 solist al Teatrului de Stat din Salzburg . Din anul 1999 este prim-solist al Operei Naţionale Bucureşti.Doctor în muzică, multipremiat la concursuri de canto din Italia și România, colaborator al Metropolitan Opera din New York, Ștefan Ignat este creatorul proiectului de concerte-conferință pe marginea creației lui George Enescu. Concertele-conferință au fost prezentate până în prezent la New York, București, Craiova, Brașov, Sibiu, Constanța, Cluj, Gyula (Ungaria) etc.



Ioana Maria Lupașcu, absolventă a conservatorului “Ciprian Porumbescu” din București și având un master de interpretare în Italia, a studiat cu Lazar Berman la Accademia Europea di Musica. Laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, Ioana Maria Lupașcu s-a dedicat carierei solistice, fiind prezentă pe scene din Italia, România, Elveția, Croația, Slovacia, Belgia, Lituania, Turcia, Spania, Germania etc.

