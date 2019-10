Episod halucinant la Timişoara! Patroana unei firme, luată pe sus de polițiștii de la Secția 3, din greșeală

Episod halucinant la Timişoara! Patroana unei firme a fost luată pe sus de poliţiştii care greşiseră adresa pentru un mandat de aducere!

Deşi agenţii căutau un bărbat, nu o femeie, iar adresa din acte se afla în capătul opus al oraşului, poliţiştii nu s-au lăsat convinşi de explicaţiile oferite de femeie. Ba chiar au chemat şi întăriri. După reclamaţia oficială, poliţia a început o anchetă internă.

Poliţiştii de la Secția 3 căutau un bărbat, care ar fi trebuit să fie ridicat de pe bulevardul Constructorilor din Timişoara, în baza unui mandat emis de judecătoria Lugoj. Echipajul s-a oprit însă la firma administrată de femeie, care se afla pe Strada Constructorilor, adică în capătul opus al oraşului. Deşi agenţii căutau un…bărbat, au insistat să o legitimeze pe femeie.

Pentru că femeia nu avea actele la ea, unul dintre poliţişti a încercat să o scoată cu forţa din sediu. Femeia a sunat la 112, să ceară ajutor.

Daniela Sasu, adminsitratorul firmei: “Le-am spus că nu am buletinul la mine şi au considerat că trebuie să mă ia pe sus, cu forţa să mă îmbrâncească şi să mă scoată afară din propria mea casă. Am zbierat la ei şi am zis că vă dau o copie de buletin, mi-au dat drumul şi le-am zis că sun la 112, bineînţeles că unul dintre poliţişti din patrula numărul 2 m-a ameninţat dacă sun la 112 vei lua amendă şi pentru că ai apelat 112”.

Aceasta este de fapt adresa unde trebuiau să ajungă poliţiştii. Pe numele bărbatului a fost emis un mandat pentru contrabandă cu ţigări.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Timiş au transmis doar că fac deocamdată verificări prin Biroul de control Intern.

