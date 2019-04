Epopeea podurilor din Timișora. Podul ISHO, aceeași problemă de proiectare cu Jiul

Promisiunile primarului Robu, de la începutul anului, cum că anul acesta vor începe lucrările pe teren la podul ISHO/ILSA din Timişoara, ar putea rămâne ca vrabia de pe gard. Pentru că totul s-a poticnit la nivelul Ministerului Transporturilor, care vrea un pod … mult mai înalt. Practic, este aceeaşi problemă ca şi la podul Jiul, adică se doreşte ca distanţa de la luciul de apă până la baza “burţii” podului să fie mai mare, deşi pe-acolo nu vor trece vapoare de mare capacitate.

“Am obţinut avizul de mediu pentru Podul Jiul şi în curând vom avea autorizaţia de construcţie, vom lansa licitaţia pentru începerea construcţiei efective a acestui pod.

La podul ISHO, încă mai avem probleme cu avizarea de la Ministerul Transporturilor şi din păcate o luăm de la capăt cu acea abordare, că sunt alţi oameni pe-acolo, acum, cu care ne-am confruntat şi la Podul Jiul – pretenţia de a-l face mult mai înalt decât este cazul. Deci dacă avem podurile actuale la o anumită înălţime de la luciul apei, nu are nicio noimă să faci un nou pod cu, de exemplu, doi metri mai înalt. Sigur că se poate, dar asta presupune cheltuieli foarte mari suplimentar, care nu se justifică, pentru că Bega niciodată nu va fi navigată de ambarcaţiuni care să necesite asemenea înălţime. Bega este un canal cu lăţimea de 22 metri, partea pe care circulă ambarcaţiunile este şi mai îngustă, pentru că malurile au profil trapezoidal şi la maluri sunt pietre mari pentru consolidare. Deci din start, gabaritul ambarcaţiunilor este limitat. Şi atunci nu are niciun rost să facem poduri care nu aduc nicio utilitate în plus pentru cheltuielile pe care le comportă. Trebuie să facem podurile în acord cu funcţionalităţile la care vor fi supuse.

Sper că se va rezolva şi aici problema şi să putem da drumul şi aici la licitaţia pentru execuţie”, a explicat primarul Nicolae Robu în conferinţa de presă de marţi, de la primărie.

“Despre podul Jiul, acum o lună (martie, n.r.) am avut o discuţie cu proiectantul, mai avea de făcut nişte calcule, pentru că mereu au fost schimbări de soluţii, dar primim în curând îl primim. Deîndată ce-l primim, dăm drumul la licitaţie. Anul acesta se va începe lucrul pe teren la Jiul şi ILSA, anunţa Nicolae Robu la începutul lunii aprilie.

În proiectul ILSA, care include o arhitectură spectaculoasă, a fost implicat un arhitect român din Viena, care a lucrat la unul din cele mai importante birouri de arhitectură la nivel internaţional, Zaha Hadid.

Studiul de fezabilitate al podului şi a pasarelei ILSA este realizat de investitorul privat ISHO, primăria urmând să suporte execuţia.

Podul ILSA este un concept inedit în Timişoara, întrucât podul rutier peste Bega va fi unul suplu, simplu, cu 4 benzi, pe inelul 2 de circulaţie, iar la distanţă mică va fi o pasarelă spectaculoasă, cu piste de biciclete şi alei separate. Ambele construcţii vor demara simultan, chiar dacă nu vor fi executate de aceeaşi firmă.

