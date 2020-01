Etica e pentru alții. Robu nu discută situația sa în PNL: „Ce am avut de spus, am spus”

În prima conferință din 2020, primarul Nicolae Robu a evitat să vorbească despre situația sa din PNL și despre scrisorile trimise colegilor. „Nu am avut nicio discuție [n. r. cu lideri din partid] și nu vreau să discut aceste subiecte, nici aici, și nici în altă parte, pentru că am discutat, nu am nimic de adăugat. Tot ce am avut de spus, am spus încă de la primele reacții pe care le-am avut”, a spus Robu.

Conform codului etic al partidului, Nicolae Robu ar trebui să se suspende din postul de președinte al PNL Timiș, după ce a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție.

În ceea ce privește scrisorile trimise, Robu a mai adăugat: „În plus, au apărut și alte detalii din acea scrisoare pe care am trimis-o colegilor primari. Drept urmare, nu discut subiectul, pentru că nu am ce să adaug”.

Totuși, Robu asigură că oricare va fi deznodământul conflictelor și, deci, situația după alegerile locale, Guvernul se va ține de promisiunile date. „Eu am încrede în colegii mei, sunt oameni raționali, oameni competenți, care onorează pozițiile respective, și care, onorându-le, înțeleg foarte bine nevoile Timișoarei. Așa cum mi-au promis, așa se va și întâmpla. Sunt convins, vor susține toate aceste proiecte!”, a încheiat primarul.

