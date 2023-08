Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, cere Ministerului Educației să realizeze de urgență o strategie națională pentru educația copiilor supradotați!

Susținătoare a drepturilor copiilor supradotați, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, cere Ministerului Educației să realizeze de urgență o strategie națională pentru educația acestora.

Solicitarea eurodeputatului Grapini vine în contextul în care statisticile arată că România are în jur de 200.000 de copii supradotaţi, cel mai mare număr din Europa. Potrivit acestora, doar 1% dintre ei au trecut, în ultimii şapte ani, printr-un program educaţional creat special pentru nevoile lor. Mai mult, cercetările arată că, dacă nu îşi ating potenţialul, cei mai mulţi (97%) îşi ratează si viața socială, cu toate că este cunoscut faptul că România se află în topul țărilor europene care exportă masiv inteligență.

“Pentru o societate mai bună, mai eficientă, mai sigură, avem nevoie de o educație performantă, competitivă. Sunt mii de copii dotați, supradotați, care au nevoie de o educație diferențiată față de ceilalți copii. De ce nu există această strategie? Cum să avem o Românie educată daca nu se folosesc metode adaptate potențialului copilului? Am învățat în mediul rural și, cu 60 de ani în urmă, profesorii noștri lucrau cu elevii pe grupe de nivel de inteligență. În rural mai ales, se “pierd” copii care ar putea performa în cele mai sofisticate domenii. Ca umanist, dar și ca un om care a lucrat zeci de ani în industrie, repet ce am spus de atâtea ori: resursa umană calificată este cea care poate să facă economia competitivă. Nu înțeleg de ce, după 33 de ani, nu s-a făcut nimic bun pentru educația copiilor, în funcție de capacitatea nativă și potențialul individual al fiecăruia dintre aceștia! În context, cer Ministerului Educatie să realizeze o strategie națională pentru educația copiilor supradotați”, a punctat Maria Grapini.

Copiii supradotați necesită un management educațional special, atât acasă cât și la școală (lucru reglementat prin Legea nr. 17/2007 privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă și Legea Educației Naționale nr. 1/2011, secțiunea a 14-a). Un copil supradotat are nevoie de o educație diferențiată față de ceilalți copii, are dreptul să fie descoperit, să aibă o pregătire specializată, cu profesor specializat, și are nevoie de această educaţie zilnic.

Un mediu adecvat pentru copiii supradotaţi înseamnă un sistem de educaţie alternativă. În România, există doar câteva centre dedicate copiilor supradotaţi, toate aflâdu-se în Bucureşti şi fiind private, necesitând costuri foarte mari ceea ce înseamnă că nu toți părinții își pot permite educația necesară pentru acești copii.

Din păcate, deși statul român şi-a asumat legal (prin Legea 17/2007) susţinerea copiilor supradotaţi, din lipsă de fonduri, totul a rămas doar pe hârtie. În realitate, din lipsă de bani sau de interes, statul român nu a creat mediul necesar dezvoltării acestor elevi şi, mai mult, tinde să-i izoleze.

