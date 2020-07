Europarlamentarul Pîslaru și-a deschis al patrulea cabinet, la Timișoara. Useriștii acuză lipsa profesioniștilor pe fonduri europene

Pe 31 iulie, europarlamentarul USR PLUS, Dragoș Pîslaru, și-a deschis al patrulea cabinet, la Timișoara, pe strada Alba Iulia, nr.3, ap.2. Împreună cu colegii din alianță, Cristian Moș, candidat la președinția Consiliului Județean Timiș, Raul Olajos, candidat pentru Consiliul Județean, și Dominic Fritz, candidat la Primăria Timișoara, Pîslaru a vorbit despre viitorul european pe care alianța USR PLUS îl pregătește pentru Timișoara și pentru România.

„Pe 26 mai, în urmă cu un de zile, peste 2 milioane de români acordau încrederea și votul alianței USR PLUS pentru a produce această transformare. Drept urmare, o delegație de opt europarlamentari USR PLUS au ajuns în Parlamentul European. (…) Personal, în Comisia de Economie am reușit să obțin acces la finanțare, la piețele de finanțare, pentru emiterea de obligațiuni, la fel ca țările care au moneda euro. A fost un întreg ansamblu de negocieri și formare de europeni. Aducem Europa în România!(,..) În cazul meu, am deschis deja trei cabinete de europarlamentar: la Baia Mare, Satu Mare și Oradea. Alte două erau gata să fie inaugurate încă dinainte de pandemie, dar având în vedere această criză sanitară, am fost nevoit să amân deschiderea celorlalte două: cel despre care vorbim astăzi, la Timișoara, și cel de la Craiova, pe care îl voi deschide săptămânile viitoare. Asemenea mie, și ceilalți europarlamentari au deschis cabine în alte zone ale țării. Este foarte important de înțeles că avem peste 30 de cabinete de europarlamentari în toată România”, a spus, printre altele, Pîslaru.

Europarlamentarul a vorbit și despre contextul actual, generat de criza sanitară și fondurile de relansare oferite de Uniunea Europenă, dar și de alegerile locale care ar trebui să se desfășoare la final de septembrie: „Pe lângă banii pentru străzi, fațade, ciment, betoane și toate lucrurile acestea care sunt reparații pe care România trebuie să le facă, România și Timișoara au nevoie de o perspectivă nouă, de o viziune, de a fi în pas cu transformările mari de la nivel european. Cum poți face lucrul acesta? Se face cu competență, cu oameni profesioniști, cu oameni care înțeleg transformările la nivel european, cu oameni care vin de acolo și știu care este suflul, cu oameni care au onestitatea și naturalețea de a aduce o gură de aer proaspăt, într-o politică care a dezamăgit din cauza partidelor vechi.

Timișoara, acum mai mult decât oricând, are (…) o șansă enormă de a ne alinia cu ce se întâmplă în Europa. Persoana care este garanția ca această schimbare, transformare poate avea loc și în Timișoara este Dominic Samuel Fritz. Alături de el, îi avem pe Cristi (Moș – n.r.), pe Raul (Olajos – n.r.)și pe toți ceilalți din echipa de oameni profesioniști care pot aduce o altă viziune și o altă ambiție de dezvoltarea acestui oraș și acestui județ. Banatul este fruncea. Haideți să vedem cum facem ca lucrurile astea să fie puse în practică!”.

Dominic Fritz, în continuarea ideii lui Pîslaru, a vorbit despre importanța fondurilor europene în campania USR. „Acolo este cheia, dacă ne întrebăm cum putem să ducem Timișoara în față, din nou. Este foarte important să înțelegem că România are rata cea mai mică de absorbție a fondurilor europene. Nu este vina doar guvernului național, ci și a administrațiilor publice locale. Vedem o diferență foarte mare între administrații locale care au reușit să înțeleagă sistemul, care au reșit să atragă fonduri, și cele care nu au reușit.

O comparație simplă între trei orașe conduse de primari PNL: Timișoare a reușit să atragă, pe cap de locuitor, în perioada 2014-2019, sub 1.600 de lei, comparat cu Cluj, unde este 2.200 de lei, și Oradea, unde este dublu față de Timișoara, 3.500 de lei. Nu este o întâmplare. (…) Ca să atragi fonduri, trebuie să știi cum o faci. Degeaba este un sac mare cu bani la Bruxelles, dacă nu știm cum să accesăm acest sac. Este nevoie de specialiști, este nevoie de o echipă dedicată. E foarte interesant că, de fapt, există bani ca să atragi bani: există programul de capacitare administrativă prin care funcționarii administrațiilor publice pot accesa training-uri de specialitate. Timișoara a folosit doar 500.000 de lei din acest fond, în toți acești ani. Cluj a folosit de șapte ori mai mulți bani din acest fond, Oradea, mai mult de șase ori”, a declarat „neamțul”.

Raul Olajos, candidat la CJT, în aceeași idee, a spus, referitor și la nivel de județ: „Lucrurile nu stau prost, ci foarte prost, pentru județul Timiș. Avem foarte puține proiecte. De exemplu, în execuția bugetară a anului 2019, am reușit să generăm venituri din încasarea unor finanțări doar de 1, 52% din venituri realizate. Dacă că vine să credeți, stăm de opt ori mai prost decât Clujul și de 15 ori mai prost decât Galațiul, asta într-un județ care se vrea cel mai dezvoltat, la granița cu Ungaria și care se laudă că este fruncea”.

În cadrul aceleași conferințe de presă, Cristian Moș a vorbit, din nou, de faptul că actualii conducători ai administraților locale și județene produc proiecte doar cu șase luni înainte de alegeri, și cu ajutorul euparlamentarilor din partidele lor, activi doar în această perioadă.

