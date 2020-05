Europarlamentarul Vlad Botoș susține protestul presei locale din Timișoara la adresa primarului Nicolae Robu

Răspunzând sesizărilor făcute de presa locală din Timișoara, referitoare la tratamentul la care este supusă de Nicolae Robu, europarlamentarul USR PLUS Vlad Botoș a transmis redacției Ziua de Vest următorul mesaj: „Doresc să vă asigur de sprijinul meu în promovarea libertății presei și sancționarea derapajelor de la acest principiu. Este rolul meu să reprezint europenii și implicit românii în Parlamentul European. Sunt conștient că societatea noastră are nevoie ca profesia dumneavoastră să poată fi practicată liber pentru a fi în folosul ei”.

Alăturat răspunsului adresat direct, Botoș a publicat și pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la această situație. „A fi la putere în societatea noastră este perceput într-un mod cel puțin bizar de vechea clasă politică românească. Ne aducem cu toții aminte de atitudini de genul «Ciocu’ mic, acuma noi suntem la putere!» și tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care eu și colegii din alianța USR PLUS am decis să ne implicăm. Pentru a propune un alt model de leadership politic, unul bazat pe serviciu public, conectat la nevoile oamenilor și într-o continuă auto-dezvoltare”, începe acesta.

Europarlamentarul comentează ultimul derapaj al primarului Nicolae Robu, cel care a dus și la protestul presei locale, drept punctul culminant dintr-o confruntare mai îndelungată cu mass-media. Mesajul în cauză a fost postat de edil pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, sărbătorită pe 3 mai: „La mulți ani, presei libere! La PUȚINI ani, tonomatelor! (n.r., presei tonomat)”.

„Nu voi trece prin celelalte epitete nereverențioase la adresa presei folosite de primarul primului oraș liber de comunism din România, ele sunt vizibile în protestul lansat de presa bănățeană din această cauză (http://www.ziuadevest.ro/protest-fata-de-comportamentul-primarului-timisoarei-nicolae-robu-in-relatia-cu-mass-media-regionale/). Îmi doresc mai degrabă să îl invit pe domnul Nicolae Robu, cât și pe alții care adoptă această atitudine păguboasă, să ne aducem aminte împreună care este rolul presei în societate”, scrie Botoș.

Europarlamentarul USR PLUS spune că într-o societate democratică, jurnaliștii poartă un rol foarte important, căutând adevărul obiectiv în orice situație, fiind necesar să nu depindă de nicio formă de putere. Acest lucru „include bineînțeles libertatea de a semnala și a critica greșelile oricui, dar mai ales ale puterii”, scrie acesta, considerând că orice greșeală semnalată este, astfel, un prilej de a o corecta.

„Consider cu tărie că, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, trebuie să construim un parteneriat cu presa liberă și să integrăm constant atât feedback-ul ei cât și al cetățenilor. Acest parteneriat, când este funcțional, are darul de a îmbunătăți ambele părți. Pentru că altfel nu facem decât să ne auzim propriul ecou și să căutăm doar confirmări ale părerilor noastre, ceea ce blochează șansa oricărui progres.

Nu în ultimul rând, în calitate de reprezentant al românilor în Parlamentul European, este datoria mea să vă reamintesc că libertatea presei este garantată de CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF, art. 11).

Și fiindcă acum 2 zile am sărbătorit Ziua Europei, în al 13-lea an de la aderarea României, aș mai vrea să punctez că libertatea de exprimare și libertatea presei sunt indicatori cheie pentru orice stat membru al Uniunii, iar UE are multiple inițiative de sprijin al presei libere, chiar dacă astfel ajunge și ea să fie criticată”, își încheie Vlad Botoș postarea.

