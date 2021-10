Evenimente culturale ale Consiliului Județean Timiș , în săptămâna 19 – 24 octombrie

CJ Timiș, prin instituțiile de cultură subordonate, începe săptămâna culturală cu o serie bogată de evenimente: expoziții temporare și permanente, spectacole și teatru de păpuși.

Muzeul Național de Artă ne aduce în atenție două manifestări de interes. Astfel, pe de o parte, va continua cea de-a XV-a ediție a Festivalului de Muzică Veche Timișoara”, dar vom avea și un workshop de analiză imagistică multispectrală, eveniment dedicat cercetării și investigării operelor de artă. Workshop-ul este organizat în contextul Declarației comune a actorilor culturali majori din Timiș, „Linked culture 2021”, în colaborare cu Xpectral Tek Portugalia și SRAL Maastricht

De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” pune în scenă spectacolul „Croitorașul cel viteaz”. Biletele se pot achiziționa online, pe portalul www.bilete.ro

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 19 – 24 octombrie. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 19 OCTOMBRIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziție de artă realizată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, coordonator dl. Inspector Ladislau Domilki. (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A);

Expoziția temporară cu lucrările realizate în perioada septembrie – noiembrie 2020 de către elevi ai școlilor din Timișoara, prezentate și premiate la concursul de afișe organizat în cadrul proiectului ,,SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii octombrie: Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția temporară Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice, ediția a IX-a (Bastionul Maria Theresia, mansardă);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Festivalul de muzică veche Timișoara. Ediția a XV-a, ora 19:00;

Program de mediere între școli, orele 11:00 – 15:00;

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Aripa secretă organizată în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei Art Encounters – OUR OTHER US;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția foto „Muzeul Satului Bănățean Timișoara la ceas aniversar” în holul bibliotecii;

Circuit de vizitare în aer liber.

MIERCURI, 20 OCTOMBRIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziție de artă realizată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, coordonator dl. Inspector Ladislau Domilki. (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A);

Expoziția temporară cu lucrările realizate în perioada septembrie – noiembrie 2020 de către elevi ai școlilor din Timișoara, prezentate și premiate la concursul de afișe organizat în cadrul proiectului ,,SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A).

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Festivaul Național de Folclor „Tradiții la români”, ediția a VIII-a 2021, ora 18:30, la Convention Center.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii octombrie: Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția temporară Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice, ediția a IX-a (Bastionul Maria Theresia, mansardă);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Workshop de Analiză imagistică multispectrală, eveniment dedicat cercetării și investigării operelor de artă;

Program de mediere între școli, orele 11:00 – 15:00;

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Aripa secretă organizată în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei Art Encounters – OUR OTHER US;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția foto „Muzeul Satului Bănățean Timișoara la ceas aniversar” în holul bibliotecii;

Circuit de vizitare în aer liber.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul Ursul păcălit de vulpe, ora 11:00, la Căminul Cultural al orașului Deta.

JOI, 21 OCTOMBRIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziție de artă realizată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, coordonator dl. Inspector Ladislau Domilki. (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A);

Expoziția temporară cu lucrările realizate în perioada septembrie – noiembrie 2020 de către elevi ai școlilor din Timișoara, prezentate și premiate la concursul de afișe organizat în cadrul proiectului ,,SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii octombrie: Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția temporară Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice, ediția a IX-a (Bastionul Maria Theresia, mansardă);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Workshop de Analiză imagistică multispectrală, eveniment dedicat cercetării și investigării operelor de artă;

Program de mediere între școli, orele 11:00 – 15:00;

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Aripa secretă organizată în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei Art Encounters – OUR OTHER US;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția foto „Muzeul Satului Bănățean Timișoara la ceas aniversar” în holul bibliotecii;

Circuit de vizitare în aer liber.

VINERI, 22 OCTOMBRIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziție de artă realizată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, coordonator dl. Inspector Ladislau Domilki. (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A);

Expoziția temporară cu lucrările realizate în perioada septembrie – noiembrie 2020 de către elevi ai școlilor din Timișoara, prezentate și premiate la concursul de afișe organizat în cadrul proiectului ,,SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii octombrie: Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția temporară Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice, ediția a IX-a (Bastionul Maria Theresia, mansardă);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol);

Muzeul Național de Artă Timișoara

Program de mediere între școli, orele 11:00 – 15:00;

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Aripa secretă organizată în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei Art Encounters – OUR OTHER US;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția foto „Muzeul Satului Bănățean Timișoara la ceas aniversar” în holul bibliotecii

Circuit de vizitare în aer liber.

SÂMBĂTĂ, 23 OCTOMBRIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii octombrie: Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția temporară Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice, ediția a IX-a (Bastionul Maria Theresia, mansardă);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Aripa secretă organizată în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei Art Encounters – OUR OTHER US;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția foto „Muzeul Satului Bănățean Timișoara la ceas aniversar” în holul bibliotecii;

Circuit de vizitare în aer liber.

DUMINICĂ, 24 OCTOMBRIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii octombrie: Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția temporară Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice, ediția a IX-a (Bastionul Maria Theresia, mansardă);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Aripa secretă organizată în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei Art Encounters – OUR OTHER US;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția foto „Muzeul Satului Bănățean Timișoara la ceas aniversar” în holul bibliotecii;

Circuit de vizitare în aer liber.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul Croitorașul cel viteaz, ora 11:00.

Comentarii

comentarii