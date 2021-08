Evenimentele culturale ale CJ Timiș din această săptămână

Săptămâna culturală oferită de Consiliul Județean Timiș în perioada 17 – 22 august aduce în atenția publicului, printre altele, vernisajul unei interesante expoziții de pictură oferită de Florentina Mărcuți. Evenimentul are loc la Centrul Multifuncțional Bastion și cuprinde 25 de lucrări – portrete și flori – pictate pe pânză în ulei. Lucrările au fost făurite în contraste cromatice, stil clasic ce surprind realitatea, cu o notă pozitivă, și au fost executate în ultimii doi ani.

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 17 – 22 august. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 17 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția manifest ‘ STEREOTIP I Oscar Iustin & Alice Miracle.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Călător prin Timișoara”, ediția a IX-a, organizată de Asociația “Prezent” propune doritorilor imagini inspirate și dedicate orașului Timișoara.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii august: Vază de cristal (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Fabric – Lumi în destine” (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară de pictură Fenomene europene în Galeria Matica Srpska;

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

VINERI, 20 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisaj expoziție personală de pictură: Florentina Mărcuți , ora 19:00, Bastionul Maria Theresia, corpul C. Expoziția va cuprinde 25 de lucrări – portrete și flori – pictate pe pânză în ulei. Lucrările au fost făurite în contraste cromatice, stil clasic ce surprind realitatea, cu o notă pozitivă, și au fost executate în ultimii doi ani.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Călător prin Timișoara”, ediția a IX-a, organizată de Asociația “Prezent” propune doritorilor imagini inspirate și dedicate orașului Timișoara.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii august: Vază de cristal (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Fabric – Lumi în destine” (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară de pictură Fenomene europene în Galeria Matica Srpska;

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

