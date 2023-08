Expoziție de sculptură monumentală ”Ploaie la Timișoara, plumb și lumină” – Liviu Mocan, în Piața Victoriei din Timișoara – video

Timp de o lună, începând cu întâi august 2023, în Piața Victoriei din Timișoara se va desfășura expoziția «Ploaie la Timișoara, plumb și lumină», care dispune în spațiul public cinci lucrări de sculptură monumentală aparținând artistului clujean Liviu Mocan.

Una dintre acestea, «Ploaie la Timișoara, plumb și lumină», este special realizată pentru expoziția timișoreană și pentru amplasamentul său și este prezentată în premieră publicului. Executată din corten traforat cu laser, lucrarea se constituie într-un dialog spațial între două momente temporale definitorii pentru Timișoara și spiritul orașului: cel al Revoluției anului 1989 și cel al Capitalei Culturale Europene din anul 2023. Două panouri semicilindrice, înalte de trei metri, « învelesc » un spațiu circular, o « capsulă a timpului », mediind un dialog subtil pentru privitorul situat între cele două plăci perforate de numeroși stropi de ploaie, aparent asemănători. Dar, în timp ce stropii de ploaie ai momentului 1989 sunt străbătuți de urmele gloanțelor, cei ai momentului 2023 sunt transparenți, lăsând fluxul de lumină să pătrundă limpede și curat. Cu un exemplar minimalism al exprimării plastice, Liviu Mocan dă formă unei metafore profunde, cea a transformării unui oraș și a oamenilor săi.

Vernisajul expoziției a avut loc miercuri, 2 august, în prezența viceprimarului Timișoarei Cosmin Tabără.

“Eu nu fac sculpturi, ci fac exerciții spirituale, adică iau acele mari adevăruri cu privire la om, la lume, la univers, profunzimi care trec mult peste căpșorul meu și le abordez în sculptură rând pe rând. De aceea lucrez în serii tematice. Preiau un astfel de adevăr pe care încerc să-l înțeleg și atunci îl imaginez în felurite materiale și forme. O dată și încă o dată, poate-poate pricep ceva. Astfel, sculptura – ca exercițiu spiritual – mă ajută încet-încet să înțeleg diverse aspecte ale marilor realități și să mi le însușesc nu doar cu rațiunea, ci cu întreaga mea ființă», își mărturisește crezul artistic Liviu Mocan.

«Am extins invitația către sculptorul Liviu Mocan de a expune la Timișoara, deoarece cunoaștem anvergura sa internațională ca artist, profunzimea spiritualității sale pe care o surprinde într-un mod unic în sculpturile prezentate și pentru că tema Luminii care transpare în lucrările sale rezonează în mod unic cu motto-ul oficial al orașului Capitală Culturală Europeană: Shine Your Light », precizează Cristian Cazacu, președintele asociației Imago Dei.

În expoziție sunt prezentate lucrările : ”Ploaie la Timișoara, plumb și lumină”, « Cercul, Pătratul și Scara », « Al Doilea Adam sau Viermele de Cârmâz », «Să Luăm Lumină » și „Muntele și Inima Lui”.

Curatoarea expozitiei este Andreea Foanene, muzeograf la Muzeul Național de Artă Timișoara.

Liviu Mocan s-a născut in 1955 în satul Cara, de unde, în urma confiscării bunurilor materiale de către regimul comunist, familia lui s-a mutat în Cluj. Aici, Liviu Mocan a absolvit, pe rând, Școala de artă, Liceul de artă, Academia de Artă (in prezent Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca), apoi a continuat cu studii postuniversitare la Anderson University și Mississippi College, în Statele Unite ale Americii.

A întreprins călătorii de studiu în importante centre ale sculpturii universale. S-a manifestat în expoziții personale și de grup pe toate continentele și a creat lucrări de for public în patru dintre ele. Are lucrări în colecții publice și private din România, Elveția, Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Norvegia, Noua Zeelandă, Ungaria, Austria, Grecia, Australia.

Între lucrările sale de sculptură monumentală în spații publice se numară « Stâlpii Împușcați » (Piața Unirii, Cluj-Napoca), « Sămânța » (Muzeul Național de Artă Cluj-Napoca), « The Mountain and Its Heart » (Jordan River, Glen Eyrie Castle, Colorado Springs, SUA), « Illseed » (North Shore Hospital Auckland, Noua Zeelandă), « Egyptian Poet » (National Library of Alexandria, Egipt), « Forcing Community” (University for Technology, Trondheim, Norvegia). Trăiește și lucrează în Cluj-Napoca.

Expoziția «Ploaie la Timișoara, plumb și lumină» este parte a Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Culturală Europeană.

