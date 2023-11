Femeie lovită de o ambulanță, pe trecerea de pietoni

O femeie de 44 de ani a fost grav ranita, dupa ce marti seara, a fost lovita de o autospeciala apartinand statiei de Ambulanta Lugoj. Accidentul a avut loc pe strada Caransebesului, scrie lugojinfo.ro.

Politistii au anuntat ca din primele cercetari, rezulta faptul ca femeia traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, cand a fost lovita de ambulanta. Zona in care s-a produs accidentul are o vizibilitate scazuta, iar in acel moment ploua. Autospeciala nu avea semnalele acustice si luminoase in functiune. Se pare ca personalul ambulantei se intorcea din cursa si se indrepta catre statia aflata pe strada Gheorghe Doja. Soferul autospecialei a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind negativ.

”Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, a condus o ambulanţă pe strada Caransebeşului, din municipiul Lugoj, iar la un moment dat ar fi surprins şi accidentat un pieton, respectiv o femeie, în vârstă de 44 de ani, angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni”, a transmis IPJ Timiş.

Politistii continua cercetarile, intr-un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Comentarii

comentarii