Femeile social-democrate din Timiș – mărturisire de credință față de PSD, față de România și față de Uniunea Europeană

Pe un ecran mare, pe care se puteau citi mesaje multimedia precum ”România merită mai mult respect în Uniunea Europeană”, ”România în Spațiul Schengen” sau ”Patrioți în Parlamentul European”, Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Timiș a organizat o ultimă reuniune, vineri 24 mai, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, înainte de alegerile europarlamentare, de duminică, 26 mai.

Pentru a se regăsi în sloganul ”Patrioți în Parlamentul European” și a demonstra că femeile social-democrate sunt cu adevărat iubitoare de neam și țară, ele au venit îmbrăcate în celebra ie românească.

Un discurs impresionant care l-a făcut pe medicul Florin Bârsășteanu să facă o plecăciune de mare respect, a fost susținut de Romanița Jumanca, președinta OFSD Timiș.

Cu argumente clare și într-un limbaj simplu și emoționant, ea a vorbit despre rolul important pe care îl joacă femeile în comunitate și organizația în politică și în societate, dar și despre importanța alegerilor din 26 mai și despre perioada de după alegeri.

”Să fim împreună aici este cea mai bună alegere. Duminică va fi o zi esențială pentru comunitatea noastră. Voturile noastre îi vor propulsa duminică în Parlamentul European pe cei mai performanți ambasadori europeni ai dreptului nostru de a conta în deciziile majore ale acestei construcții fundamentale care este Uniunea Europeană, în interiorul căreia ne clădim proiectele de viață pentru comunitate. De ceea fiecare vot pe care îl veți da colegilor noștri și colegelor noastre, fiecare vot pe care l-ați câștigat pentru candidații noștri, muncind în campania electorală, convingând om cu om să îi cunoască, să se convingă de competențele lor și de calitatea lor umană reprezintă o cărămidă la o construcție care va purta amprenta noastră mai mult decât oricând. Mare este bucuria noastră a OFSD Timiș să avem pe lista la alegerile europarlamentare doamne profesioniste plecate din mijlocul nostru: Natalia Entotero, Bianca Gavriliță, Luminița Țundrea și Maria Grapini”, este o parte a discursului Romaniței Jumanca.

La rândul ei, Natalia Intotero, deputat cu două mandate la activ, vicepreședinte regional și fost ministru al Românilor de Pretutindeni, a spus:

”În această seară am să folosesc de mai multe ori mulțumesc. În primul rând, mulțumesc Romaniței pentru invitație și pentru posibilitatea de a încheia aceste patru săptămâni de campanie și muncă intensă, aici, în Timișoara, împreună. Mulțumesc colegilor și îi felicit pentru în modul în care promovează colegele din PSD. Simona și Amalia vorbeau foarte frumos despre ceea ce înseamnă Timișoara 2021 pentru oraș. Eu aș îndrăzni să merg mai departe pentru că Timișul face parte din regiunea de vest și Timișul și Timișoara au oferit foarte multe celorlalte trei județe din regiune. Mă gândesc la mulțimea de absolvenți care au ales să își facă studiile la universitățile din Timișoara. Eu am fost prezentă în campanie în toate județele din Transilvania. Românii sunt oameni gospodari și harnici. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. În momentul în care se încheie campania electorală, începe o alta pentru România și pentru români. Această dată, de 26 mai, nu este numai pentru Europa, ci se va decide și destinul României”

Maria Grapini nu a fost prezentă la reuniune, fiindcă a trebuit să rămână la București, pentru alt eveniment. De aceea ea a transmis un mesaj înregistrat video.

”Dragele mele, vă salut pe toate și vă îmbrățișez. Aș fi vrut să fiu cu voi, este o acțiunea importantă a OFSD Timiș, dar nu am putu să fiu prezentă, totuși cu sufletul sânt aproape de voi. Știți că eu întotdeauna am promovat femeile, susțin femeile în politică, în administrație, în afaceri. Sper ca noi, femeile, să demonstrăm duminică, 26 mai 2019, că votăm echipa PSD și vom avea succes pentru alegerile în Parlamentul European. Vom avea și acțiuni specifice pentru femei, așa cum am avut întotdeauna cât am activat în PE în cei cinci ani. Vă susțin și sper să ne susțineți. Vă doresc din suflet sănătate și, Doamne ajută, să avem o echipă de patrioți și profesioniști în PE, după alegerile din 26 mai”.

La reuniunea de la CRAFT, au mai vorbit Florin Bârsășteanu, președintele PSD Timișoara, Marius Craina, Fredi Simonis, Luminița Țundrea, iar despre proiectul Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii au vorbit Simona Neumann și Amalia Matei. De asemenea, fiindcă nici Bianca Gavriliță nu a putut fi prezentă la întâlnirea de la Timișoara, ea a transmis un mesaj înregistrat video.

Ultimul discurs a fost al lui Călin Dobra, președintele PSD Timiș. El le-a felicitat pe doamnele social-democrate pentru tot ceea ce au făcut în campania electorală și pentru devotamentul arătat politicii PSD.

”Dragi colege, trebuie să spun că sunt foarte norocos, dar și bucuros, pentru că simt încă o dată că sunteți alături de organizația PSD Timiș, că sunteți devotate și unite, de aceea sunt convins că, în 26 mai, câștigăm alegerile europarlamentare. Vă apreciez foarte mult, pentru tot ceea ce ați demonstrat de-a lungul timpului și că sunteți o echipă unită și doamne adevărate. Nu numai vă aprecie, ci și vă stimez, dar și vă susțin din tot sufletul, drept dovadă regiunea noastră are cinci candidate pe lista de europarlamentare pentru 26 mai. Merită să vă laud pentru ceea ce faceți. TM2021 este un proiect de țară și un proiect de suflet al nostru. S-a vorbit de proiectul 26 mai și de patrioți în Parlamentul European. E momentul ca prin tot ceea ați făcut de-a lungul anilor și prin ceea ce veți face să lansăm proiectul OFSD Timiș pentru 2020. A fost o lună de campanie grea, când au apărut multe mesaje și știri false, multe denigrări și multă ură, multă dezbinare, dar azi am primit un mesaj pe care l-am studiat cu maximă atenție, e un mesaj pe care să îl transmiteți adversarilor politici: în 26 mai, e ocupat locul la secția de votare, se poate vota pe 27 pentru că PSD e forța numărul unu și echipa puternică și vom câștiga alegerile europarlamentare”.

Comentarii

comentarii