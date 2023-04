Festival Ecumenic de Tineret, vizita Papei Francisc în Ungaria și colectă pentru vocații. Programul manifestărilor, în mai, la catolicii din Timișoara

Episcopia Romano-Catolică Timișoara susține că, astfel, cu ocazia vizitei Sf. Părinte Papei Francisc în Ungaria, Conferința Episcopală Catolică Maghiară i-a invitat pe credincioșii din diecezele din țările învecinate în inima Ungariei, la Budapesta.

Răspunzând acestei invitații, Dieceza de Timișoara va organiza o deplasare a credincioșilor la Sfânta Liturghie de încheiere a vizitei, care va avea loc duminică, 30 aprilie a.c., ora 9.30, ora Ungariei.

Deoarece sâmbătă, 29 aprilie a.c., începând cu ora 16.30 în programul vizitei Sf. Părinte este inclusă și o întâlnire cu tinerii, Centrul Diecezan de Tineret din Timișoara va organiza o deplasare cu autocarul la Budapesta pentru tinerii din Dieceza noastră.

Colecta pentru vocaţii

În data de 30 aprilie a.c. Duminica Bunului Păstor, duminica a IV-a din Timpul Pascal care este și Duminica Vocațiilor în bisericile Diecezei de Timișoara se va organiza, și în acest an, colecta pentru vocații.

Programe pentru tineri.

Festival Ecumenic de Tineret

Cu ocazia programului „Timișoara 2023, Capitală Culturală Europeană“ Grupul Ecumenic de Inițiativă a Tinerilor din Timișoara va organiza, în perioada 1-7 mai 2023, un Festival Ecumenic de Tineret. Festivalul „Ecumenical Youth-Fest“, un festival izvorât din inimile a numeroși tineri creștini, va avea ca motto „Walking all together in the light of Christ“ – „Pășind cu toții, împreună, în lumina lui Cristos“. Logo-ul evenimentului este simbolul XP, cunoscută drept „Monograma lui Isus Cristos“, un simbol creștin timpuriu, constând din primele două litere grecești ale numelui Χριστός (în limba română „Cristos“).

În cadrul Festivalului Ecumenic de Tineret figurează mai multe programe pentru copii și tineri, după cum urmează:

Luni, 1 mai 2023

Ora 15:00 – Activități și jocuri pentru copii în parcul Carmen Sylva

Ora 17:40 – Prezentare despre miracolele euharistice – Lavinia Perian – Biserica greco-catolică ”Regina Păcii”

Ora 19:30 – Seară de tineret în ”Casa Calfelor” – Kolping

Marți, 2 mai 2023

Ora 14:00 – Deschiderea oficială în Piața Sf. Gheorghe

Ora 15:00 – Vizită la Sinagoga din Cetate

Ora 15:45 – Vizită la Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe

Ora 17:00 – Călătorie pe Bega cu vaporașul – program spiritual în lb. ro/hu/en

Ora 19:15 – Scrutatio biblica – sala de mese a Liceului ”Gerhardinum”

Miercuri, 3 mai 2023

Ora 10:00-13:00 – StartNow workshop artistic 100-160 tineri cu grupul Gen Verde – Italia

Ora 11:00 – Vizita orașului cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 14:30 – Vizită la Muzeul Catedralei Mitropolitane

Ora 16:00 – Mese rotunde: prezentare despre Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Timișoarei – la Bis. Ortodoxă de la Liceul C.D.Loga

Ora 19:00 – Workshop cu tema ”Apărarea creației” – în Casa Calfelor – Kolping

Joi, 4 mai 2023

Ora 10:00-13:00 – StartNow workshop artistic 100-160 tineri cu grupul Gen Verde – Italia

Ora 15:00 – Vizita orașului cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 19:00 – Procesiune ecumenică ”Autostrada iubirii”, pe traseul Biserica greco-cat. ”Regina Păcii”, Biserica reformată din Maria, Catedrala ortodoxă, Domul rom.-cat. din Piața Unirii

Vineri, 5 mai 2023

Ora 10:00-13:00 – StartNow workshop artistic 100-160 tineri cu grupul Gen Verde – Italia

Ora 11:00 – Vizita orașului – cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 12:00-18:00 – Cort ecumenic de întâlnire în Piața Unirii

Ora 15:00-16:15 – Economia lui Francisc – prelegere și dialog despre economia care are în centru grija pentru om și creație (Maria Jarda) – în casa ”Adam Müller Guttenbrunn”

Ora 16:30-18:00 – Dialog cu experții ”Împreună pentru Europa”: Herbert Lauenroth (Germania) Pr. Hans-Martin Samietz (Germania) și P. Augustinos Bairactaris (Creta) – în casa ”Adam Müller Guttenbrunn”

Ora 19:00 – Spectacol al tinerilor de diferite confesiuni din Timișoara în sala Operei

Sâmbătă, 6 mai 2023

Ora 10:00 – Vizita orașului – cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 10:30-12:30 – Workshop ”Share Faith” – confruntare pe teme de actualitate pentru tineri creștini – moderatori de la Biserica greco-catolică – în casa „Adam Müller Guttenbrunn”

Ora 12:00-18:00 – Cort ecumenic de întâlnire în Piața Unirii

Ora 14:00-16:00 – StartNow-repetiție generală în sala Filarmonicii Banatul din Timișoara (Capitol)

Ora 14:00-17:00 – Mese Rotunde – dialog cu pr. Constantin Necula și pr. Francisc Doboș – – Aula Magna UVT

Ora 19:00-21:30 – Spectacol Gen Verde cu participanții StartNow în sala Filarmonicii Banatul din Timișoara (Capitol)

Duminică, 7 mai 2023

Dimineața – fiecare participă la Sf. Liturghie în comunitatea din care face parte

Ora 11:00-13:00 – Feedback al proiectului StartNow – în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 13:00 – Inaugurarea instalației urbane „Zarul Păcii“ în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 16:00 – Spectacol al elevilor Liceului „Dositei Obradovici“ și al ansamblului „Mladost“ al tinerilor sârbi ortodocși în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 17:30 – Spectacol al proiectului muzical CrossYounity al tinerilor din Biserica reformată – în Casa Tineretului.

– Conform planului pastoral eliberat de Centrul Diecezan de Tineret vor avea loc următoarele programe:

– 18 decembrie – Adorație Euharistică în biserica parohială din Timişoara IV Iosefin, la ora 20.00.

Program pastoral în Colegiul „Vino și vezi“ – str. 1 Decembrie nr. 1, Timișoara III Elisabetin.

Mai 2023

08 – Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

15 – Film și cineforum, 20:00-21:30

22 –Veghe de Rusalii, ora 20:00-21:00

29 – Sfânta Liturghie pentru studenți, ora 19:30-20:00

Întâlnire la Ciofliceni

În perioada 8-10 mai la Mănăstirea Părinților Carmelitani Desculți de la Ciofliceni (Ilfov) va avea loc întâlnirea episcopilor și a delegaților pentru familie și viață din cadrul Conferințelor Episcopale Europene (Consilium Conferentiarium Episcopalium Europae, CCEE). La această întâlnire va participa E.S. Iosif Csaba Pál episcop de Timișoara, președintele comisiei pentru pastorația familiilor din cadrul Conferinței Episcopilor din România și dna Helena Costescu, responsabil pentru site-ul național profamilia.ro.

Sesiunea de primăvară a Conferinţei Episcopilor Catolici din România la Timișoara

În perioada 10 – 12 mai 2023 la sediul Episcopiei Romano-Catolice din Satu Mare se va desfăşura întâlnirea de primăvară a Conferinţei Episcopilor Catolici din România. Episcopia Romano-Catolică din Timişoara va fi reprezentă prin Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop de Timişoara.

Ordinea Sf. Liturghii în Catedrala Sf. Gheorghe (Dom)

În Catedrala Sfântul Gheorghe Sf. Liturghii sunt celebrate în fiecare săptămână de luni până sâmbătă la ora 7.15 și la ora 18.00. În perioada 1 mai – 1 octombrie, Sf. Liturghii de după-amiază vor fi celebrate începând cu ora 18.30.

Sf. Liturghii de după-amiază sunt celebrate în limba română.

Sf. Liturghii de dimineață (ora 7.15) sunt celebrate în următoarele limbi:

Luni, marți și miercuri în limba română

Joi și vineri în limba maghiară

Sâmbătă în limba germană.

Duminica și în zilele de sărbători, programul Sf. Liturghii este următorul:

ora 9.00 în limba maghiară

ora 10.00 în limba germană

orele 11.00 și 18.00 (între 1 octombrie – 1 mai la ora 18.30) în limba română

În zilele de sărbătoare care cad în timpul săptămânii (luni-sâmbătă), se celebrează o Sf. Liturghie în trei limbi la ora 11.00 și o Sf. Liturghie în limba română la ora 18.00 (18.30). Excepție fac Paștele și a doua zi de Crăciun, precum și sărbătorile de poruncă, când Sf. Liturghii se celebrează conform programului duminical.

Liturghii pontificale în Catedrala Sf. Gheorghe (Domul)

– Ajunul Crăciunului și ziua de Crăciun

– Duminica Floriilor

– Joia Mare

– Vigilia pascală

– Duminica Sf. Paște

– Duminica Sf. Rusalii

– Solemnitatea Trupul și Sângele lui Cristos, după-amiază

Atunci când de la ora 11.00 se celebrează Sf. Liturghie pontificală, celelalte Sf. Liturghii programate pentru înainte de amiază sunt anulate.

ARHIDIACONATUL DE TIMIȘ

Adorație Euharistică în biserica parohială Timișoara-Fratelia

În biserica parohială Sf. Iosif din Fratelia A, în fiecare joi după Sf. Liturghie de la ora 18.00 vor avea loc Adorațiile Euharistice având ca temă, ca și până acum, Preasfânta Inimă a lui Isus. Meditațiile vor fi și anul acesta ținute de către Pr. Adalbert Jäger, canonic decan și paroh al acestei comunități.

Studiu biblic în Parohia Jimbolia

În perioada 14 martie – 13 iunie a.c., în fiecare marți de la ora 19.00 în sala de cateheză a Parohiei Romani-Catolice Jimbolia va avea loc un studiu biblic intitulat: „De la Geneză la Isus”. Scopul studiului biblic este de a avea o vedere de ansamblu asupra celei mai importante colecții de cărți din istoria omenirii, ceea ce numim Biblia sau Sf. Scriptură.

Programul cursurilor:

03.05 Exodul, din Egipt la Sinai

09.05 Exodul, peregrinarea prin pustiu

16.05 Întemeierea regatului legământului

23.05 Natura regatului davidic

06.06 Noul Moise, noul legământ

13.06 Transformarea regatului

Ședințe decanale în Dieceză

– Marți, 9 mai 2023 începând cu ora 10.00 va avea loc ședința preoților din Decanatele de Timișoara și Deta, organizată de Parohia Romano-Catolică Recaș. Prelegerea va fi ținută de către Pr. Anton Butnaru, paroh de Recaș.

– Miercuri, 10 mai a.c. la ora 10.00 va avea loc ședința preoților din Decanatul de Cenad organizată de Parohia Romano-Catolică din Lovrin. Invitat va fi dr. Claudiu Călin arhivist diecezan.

Comentarii

comentarii