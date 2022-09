Festivalul de folclor De prin zestrea Banatului, în Caraș Severin

Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, Caraș Severin, alături de Episcopia Caransebeșului, organizează sâmbătă, 24 septembrie 2022, de la ora 12:00, în sala „Lira” a Liceului de Arte „Sabin Păuța” din Reșița, a patra ediție a festivalului folcloric ce poartă numele „De prin zestrea Banatului”.

Este vorba de îndrăgitul festival dedicat promovării tradițiilor, muzicii, graiului, dansului și portului popular din Banatul de Munte, care, după o pauză îndelungată, datorată condițiilor pandemice, nu a mai putut fi organizat, totuși, din acest an revine pe scena și în atenția tinerilor de la ATOR BM.

Astfel, prin implicarea și participarea grupurilor de tineri din mai multe zone ale Caraș-Severinului (Reșița, Bocșa, Valea Timișului, Valea Bistrei, Valea Cernei, Caransebeș, Măureni, Borlova, Mercina), în cadrul acestui eveniment, organizatorii își propun să aducă, pentru o zi, într-un singur loc, frumusețea și specificul fiecărei zone reprezentată pe scena festivalului.

Scopul central al evenimentului este acela de a promova, în rândul tinerilor, tradiția, obiceiul, cântecul, jocul, graiul și portul popular din Banatul de Munte, prin responsabilizarea și implicarea acestora în realizarea a câte un moment artistic la alegerea fiecărui grup participant. Totodată, tinerii sunt încurajați să descopere și să se apropie și de tradițiile și obiceiurile locale, din zonele din care aceștia provin, aceștia ducându-le mai departe, prin prezentarea lor.

„Suntem bucuroși că, în acest an, îndrăgitul nostru festival folcloric poate fi organizat, după o lungă pauză în care doar am sperat să îl mai putem avea. Participanții noștri sunt tineri pe care am avut ocazia să-i întâlnim, în această vară, în taberele pe care le-am organizat în județ și ne bucurăm că o parte dintre ei a acceptat invitația de a ne fi alături și aici. Festivalul are o importanță foarte mare pentru noi, întrucât prin acesta ne-am asumat să aducem în lumină tradițiile, obiceiurile, portul, jocul și graiul din Banatul de Munte, pe care încercăm, de altfel, să le punem în valoare de fiecare dată când avem ocazia. Aceasta este zestrea adevărată a județului nostru, ceea ce trăiește peste timpuri și care nu are voie să fie uitat, iar noi suntem mai mult decât onorați pentru această responsabilitate pe care ne-am asumat-o, între tineri, de a duce cu noi, mai departe, Zestrea Banatului de Munte”, povestește Anita Radics, președintele ATOR Banatul de Munte.

Festivalul folcloric este organizat, în acest an, prin proiectul educațional „Împreună pentru copiii noștri”, inițiat de către Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, prin care au fost organizate cele 16 tabere de vară, bine cunoscute sub denumirea de „Tabăra din Inima Satului”, respectiv „Tabăra din Inima Familiei”. Totodată, proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Caraș-Severin, bucurându-se de colaborarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, Casei Tradiției și Meșteșugului Popular, dar și a Liceului de Arte „Sabin Păuța” din Reșita.

Evenimentul se va bucura de binecuvântarea și prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Invitația de a participa la acest festival este adresată tuturor iubitorilor de folclor, de toate vârstele, care doresc să se bucure, preț de câteva ore, de prezența scenică a unor tineri din județ, ce poartă cu demnitate mai departe, pe umerii lor, Zestrea Banatului.

