Fii voluntar în noua acțiune „Let’s Do It, Romania!”

Pe 21 septembrie are loc acțiunea „Mișcare pentru un mediu curat”, în care și timișenii pot curăța deșeurile din propriul județ. Organizatorii campaniei sunt Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, Direcția Silvică Timiș și Asociația „Let’s Do It, Romania!”.

Cei care doresc să fie voluntari sunt invitați în data de 21 septembrie, de Ziua Internațională a Curățeniei, la cea mai mare mișcare de implicare socială din lume. Timișenii dornici de a participa la acțiune trebuie doar să se prezinte la ora 10, în fața Muzeului Satului Bănățean din Timișoara, unde vor fi împărțiți pe echipe și vor primi saci și mânuși pentru strângerea deșeurilor din Pădurea Verde.

Există și posibilitatea de a contribui prin strângerea deșeurilor din alte zone împădurite ale județului. Cei care doresc să facă acest lucru sunt rugați să se adreseze organizatorilor evenimentului pentru comunicarea locurilor de întâlnire.

Într-un comunicat de presă, organizatorii amintesc: „Acțiunea se realizează cu ocazia Zilei Mondiale de Curățenie, marcată în acest an pe 21 septembrie la nivel global. Anul trecut, 158 de țări din întreaga lume au participat la Ziua Mondială de Curățenie, adică 11 milioane de voluntari care au strâns 88.500 tone de deșeuri.

Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day (Ziua Mondială de Curățenie) , a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi.

România este parte din rețeaua internațională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani și numără astăzi 150 de țări cu experiență sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curățenie Națională.

Activitatea are la baza Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Tineretului și Sportului, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Asociația Let s Do It România, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția Română și Jandarmeria Română.”

