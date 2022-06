Filiala județeană a partidului „ex-liberalului” Ambruș, lansată duminică la Sala Capitol. Printre invitați, Fritz și deputați AUR și Forța Dreptei

Duminică, 5 iunie, Raul Ambruș, „ex-liberalul” cu care USR și-a făcut majoritate în Consiliul Local Timișoara, și-a lansat partidul și la nivel județean. Evenimentul Platformei Liberal Conservatoare, cum se cheamă mai exact acesta, s-a desfășurat la Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”, unde ar fi fost prezente peste 1.100 de persoane. Printre acestea, au fost și primarul Dominic Fritz (președinte al USR Timiș) și deputații Claudiu Chira (președinte al partidului Forța Dreptei Timiș) și Ciprian Titi Stoica (AUR).

„Noua mișcare politică își dorește să apere și să promoveze valorile liberale, deoarece alte partide politice intitulate liberale au abandonat aceste principii, iar electoratul de dreapta are nevoie de o reprezentare puternică în tot ceea ce înseamnă susținere a mediului privat, a libertății individuale și a dezvoltării economice a comunității, având ca piloni de bază credința și familia. Am constituit un Biroul Politic Local la Timișoara alcătuit din 50 de persoane, 16 structuri ale platformei la nivel de cartiere ale municipiului și am format organizațiile de seniori și de tineret în cadrul platformei. Următorul pas a fost înființarea de structuri la nivelul unităților administrativ teritoriale și pot să anunț că avem deja, după doar 6 luni de la lansare, primele 39 de organizații. De aceea consider că această Platformă nu este o organizație oarecare, și cred cu tărie că nu mai există în țară una atât de unită și de mobilizată ca și a noastră, în care să fim cu toții o familie, care, împreună, în 2024, vom reprezenta cea mai puternică mișcare politică din județ deoarece ne vom prezenta în fața alegătorilor cu fruntea sus, nefiind o emanație a unor jocuri de culise sau a unor traseiști de profesie”, a spus Raul Ambruș.

Reprezentanții Platformei Liberal Conservatoare amintesc că partidul „a fost înființat în luna noiembrie 2021 de către consilierul local din Timișoara Raul Ambruș împreună cu un grup de cinci liberali, membri fondatori ai PNL Timiș în anul 1990 și numără peste 1.100 de membri”.

