Firma soțului unei procuroare DICOT, furnizor de cărbune energetic la SC Colterm SA. Firma mamei sale are de recuperat 150.000 de euro de la societatea din Timișoara

Printre firmele care s-au inghesuit, in ultimele luni, sa livreze carbune energetic societatii de termoficare Colterm SA Timisoara se afla si SC Explo Mining Coal SRL, cu sediul social in Timisoara si puncte de lucru in Maramures, Satu-Mare, Hunedoara si Caras-Severin, unde se ocupa cu neutralizarea apelor de mina.

Potrivit unui centralizator privind calitatea carbunelui, din aprilie 2021, SC Explo Mining Coal SRL a livrat Colterm cantitatea de 1511 tone carbune energetic, la o putere calorica de 2289 kcal/kg.

Dupa cresterea preturilor la energie si criza de lichiditati a Primariei Timisoara, SC Explo Mining Coal SRL a renuntat la afacerea cu Colterm si, mai mult, revendica o datorie de 628.096,68 lei, cu care s-a inscris in tabelul preliminar al creantelor solicitate de creditori in cadrul procedurii de insolventa a societatii de termoficare.

De altfel, la o simpla verificare in baza de date a Oficiului Registrului Comertului, se poate constata ca firma care, pana nu demult, a livrat carbune Timisoarei, este tipica pentru genul de afaceristi si de intermediari care au capusat bugetul Colterm in ultimii ani.

In acest caz vorbim despre Catalin Vranceanu, nimeni altul decat sotul procuroarei Carmen Vranceanu, fosta sefa a DIICOT Caras-Severin, care conduce afacerile Explo Mining Coal SRL, desi in pozitia de administrator al firmei apare mama sa, Ana Vranceanu, nascuta in satul Vetrisoaia, judetul Vaslui, care, anul viitor, in luna mai, va implini frumoasa varsta de 80 de ani.

Activitatea principala a firmei care a livrat carbune Timisoarei este cea de „Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide”, insa printre zecile de activitati secundare este mentionata si extractia carbunelui.

Firmele conduse de Catalin Vranceanu, sotul procuroarei Carmen Vranceanu, au castigat milioane de euro din afacerile cu statul, fiind mentionate si in capusarea Complexului Energetic Hunedoara, aflat acum in pragul falimentului, cu datorii de peste 1 miliard de euro.

De altfel, LCC Compania Carbunelui SRL din Resita, una dintre firmele Vrancenilor, figureaza intr-un raport din 2016 al administratorului judiciar al Complexului Energetic Hunedoara (CEH) ca fiind una dintre ”capusele” colosului energetic. LCC Compania Carbunelui SRL a avut un contract cu CEH, incheiat in 2008 si prelungit succesiv pana pe 31 decembrie 2017, cu o valoare initiala de 37 de milioane de euro.

CEH este detinut de stat prin ministerul Economiei si are in componenta termocentralele Mintia si Paroseni, dar si minele Lonea, Livezeni, Lupeni si Vulcan.

In prezent, firma Explo Mining Coal din Timisoara si-a adjudecat contractul de peste 2,3 milioane de euro – fonduri europene – pentru ”construirea si reabilitarea surselor de apa si statiilor de tratare a apei” din Resita, Bocsa, Anina si Oravita, potrivit SEAP. Contractul a fost semnat pe 7 octombrie 2020 cu Aquacaras SA, societatea de apa din Caras-Severin.

Firma timisoreana si-a adjudecat contractul in urma unei licitatii deschise la care a fost singura participata.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii