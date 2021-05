Flavia Crăciun, fosta președintă a lichidatorilor judiciari din Timiș, acuzată de conducerea UNPIR că a încercat să blocheze prin orice mijloace schimbarea sa din funcție

Consiliul de conducere al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) nu a ramas indiferent fata de scandalul provocat de Flavia Consuela Craciun, fosta presedinta a Filialei Timis, in tentativa de a bloca organizarea alegerilor generale si schimbarea sa din functie.

Astfel, in sedinta consiliului UNPIR, din 23.04.2021, s-a emis Decizia nr. 4/2021, care cuprinde o rezolutie privind conduita nedemna a unui presedinte de filiala UNPIR.

Fosta presedinta Flavia Consuela Craciun este acuzata ca, in contextul Adunarii Generale organizata de Filiala Timis, in data de 16.04.2021, a la un comportament abuziv, pentru a bloca schimbarea sa democratica din functie.

Potrivit Deciziei 4/2021, este vorba obstructionarea exercitarii dreptului de a alege si de a fi ales al membrilor filialei, despre plangeri si sesizari catre autoritati publice cu scopul de a impiedica tinerea adunarii generale, suspendarea activitatii filialei inclusiv prin demisia intregului personal, blocarea conturilor bancare si rezilierea contractelor cu furnizorii.

“In 16 aprilie, in decurs de doua ore, la locul desfasurarii alegerilor au descins doua echipaje de politie si un echipaj de jandarmi, ca urmare a unor reclamatii inregistrate la organele cu atributii de verificare a modului in care sunt respectate regulile de protectie sanitara. Inspectiile si controalele de la fata locului s-au incheiat fara constatari de nereguli, masuri sau procese verbale de natura contraventionala, rezultat care, dat fiind numarul mare de sesizari, argumenteaza suplimentar ipoteza unui comportament abuziv din partea reclamantului”, se mentioneaza in Decizia 4/2021.

In acest context, membrii din conducerea centrala a UNPIR au concluzionat ca actiunile Flaviei Consuela Craciun, primul de acest gen in cei peste 20 de ani de activitate ai organizatiei, reprezinta un precedent periculos, motiv pentru care regulile statutare vor fi completate, pentru ca, pe viitor, conduitele simiare sa poata fi sanctionate.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii