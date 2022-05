Fritz, despre evaluatorii Centrului de Proiecte care au și câștigat finanțări: „Nu am motiv să am dubii. Sistemul poate fi îmbunătățit”

Mai mulți evaluatori ai Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara au și câștigat finanțări în cadrul apelurilor instituției, ce-i drept, după ce au fost judecați de comisii din care nu făceau parte. La prima vedere, fapta pare mai mult imorală decât ilegală. Încă există anumite întrebări, dar primarul Dominic Fritz spune că „nu are dubii” în legătură cu corectitudinea evaluărilor.

„Este foarte important să avem un sistem de finanțări nerambursabile care se raportează la bunele practici care există, am preluat sistemul de la AFCN. Centrul de Proiecte a ieșit cu o descriere foarte detaliată a acestui proces. Aceste comisii și dosare sunt secrete, oamenii nu știu cine sunt evaluatori pe alte secțiuni. Dacă vrem ca cei care sunt implicați în cultură să fie imparțiali în procesul de jurizare sau dacă vrem să scăpăm de orice urmă de suspiciune, să aducem oameni din alte orașe. Trebuie să facem o analiză, însă nu am motiv să am dubii”, a declarat primarul.

Pe de altă parte, Fritz consideră că actualul sistem „poate fi îmbunătățit”. De aceea, edilul-șef ar urma să organizeze o dezbatere „cu mai mulți experți din țară”. Acesta a mai adăugat că „trebuie să avem grijă să nu excludem tocmai acei oameni care sunt implicați în viața culturală”.

Totuși, invocând „transparența” de a care ar fi dat dovadă Centrul de Proiecte în organizarea apelurilor, Fritz spune că „nu poate să răspundă la întrebări ipotetice” legate de corectitudinea acestora.

