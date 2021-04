Fritz: „Rampele de gunoi ne costă milioane de lei pe an”. Sute de tone de gunoi, ridicate din Kuncz, într-o lună și jumătate

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat că problema rampelor clandestine de gunoi rămâne o problemă pentru timișoreni și… pentru bugetul local. Acesta a dat și un exemplu: în șase săptămâni, doar din cartierul Kuncz, au fost ridicate 700 de tone de deșeuri, ceea ce a costat primăria 300.000 de lei. În opinia lui Fritz, problema este una mai largă, nu privește doar persoanele fizice, ci în mod special cele juridice, astfel că a dispus și măsuri în această direcție.

„Am mai spus că anul 2021 trebuie să fie anul curățeniei. Vorbim de curățenie în interiorul instituției, dar și de curățenie în oraș. (…) O problemă mare sunt rampele clandestine de gunoi care sunt nu doar că sunt un pericol pentru timișoreni, dar ne costă și milioane de lei pe an. Cu banii pe care îi cheltuim pentru curățarea rampelor clandestine, am putea construi câteva creșe, un mic stadion, am putea să facem lucruri mult mai de folos timișorenilor”, a declarat Fritz.

Concret, o operațiune mai serioasă s-a desfășurat, începând cu data de 8 martie, în cartierul Kuncz, de unde s-au ridicat, până pe 20 aprilie, 700 de tone de deșeuri. Operațiune a costat, în total, 300.000 de lei. În alte zone, de asemenea, au fost ridicate 90, 25 sau 22 de tone, însă niciunde problema nu este la fel de serioasă ca în Kuncz.

„Aceste rampe clandestine nu sunt pur și simplu cetățeni, persoane fizice, care nu au contract cu RETIM și aruncă câte un sac de gunoi pe unde apucă. Vorbim inclusiv de deșeuri din construcții, de la firme care nu au, presupunem, contracte pentru ridicarea legală a acestor deșeuri. Am cerut Poliției Locale să intensifice controalele și să dea amenda maximă prevăzută de lege”, a mai precizat primarul.

Pe termen scurt, a spus Fritz, vor fi făcute mai multe controale, vor fi trimise echipaje de polițiști locali în puncte fixe și vor fi verificate toate șantierele. Pe termen lung, o opțiune ar fi neacordarea certificatului de atestare, dacă nu există dovada că deșeurile provenite din șantier au fost ridicate de un operator autorizat.

