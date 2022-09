Funcționarul public din Timiș care și-a achiziționat un Lamborghini în valoare de 436.980 de euro, fără TVA, suspect într-un nou dosar de corupție

Dupa ce, ieri, senatorii au sfidat politistii si alte categorii profesionale si si-au votat majorarea indemnizatiilor cu 25%, liderul UDMR Kelemen Hunor a sarit sa mai calmeze spiritele, spunand ca aceasta crestere salariala ii vizeaza, in special, pe functionarii din primarii, mai ales pe cei din comune, care au salarii mici.

“E vorba despre un salariu decent pentru un om care indeplineste o functie publica, mai ales cand a fost ales sau numit intr-o functie publica si pentru care are niste responsabilitati”, a sustinut liderul UDMR.

Pentru a-l contrazice pe demnitarul UDMR, care a cautat o explicatie ridicola pentru justifica votul pe cresterea salariilor parlamentarilor cu 25%, dat de colegii sai, prezentam cazul unui functionar public din Timis, angajat al unei primarii comunale, care, in 2020, si-a achizitionat un bolid de lux Lamborghini, pentru care va plati peste 600.000 de euro.

Asta, chiar daca in declaratia sa de avere apare cu un salariu anual de 45.000 de lei. Deci, nici 10.000 de euro. Atunci, unde se afla cornul abundentei pentru Florin Roman, arhitectul sef al comunei Giroc, din zona periurbana a Timisoarei, una dintre cele mai infloritoare comune din Romania?

Răspunsul este la firma SC VRG Concept Banat SRL, cu sediul social in Giroc, patronata de Olga Roman, mama arhitectului sef, care, in 2021, a avut o cifra de afaceri de 6.746.559 lei si un profit de doar 66.588 lei. Obiectul de activitate: lucrari de constructii a cladirilor.

Asadar, proiectele imobiliare realizate de firma mamei arhitectului sef vin, ulterior, pentru aprobare, la arhitectul sef. Ar putea fi vreo incompatibilitate? Deocamdata, organele judiciare si cele de integritate nu au remarcat nimic suspect, chiar daca firmele la care este conectat Florin Roman au facturat, in ultimii ani, aproape 30 milioane de lei.

Bolidul de lux, achizitionat in leasing, pe 5 ani, este un Lamborghini Aventador Roadster SVJ, care are o valoare finantata de 436.980,74 lei, fara TVA, conform contractului de leasing nr. 104827, incheiat cu IDEA Leasing IFN S.A. Bucuresti cu SC VRG Concept Banat SRL Giroc.

Cu siguranta, nimeni nu-si inchipuie ca Olga Roman, care are peste 70 de ani, va fi vazuta, vreodata, la volanul bolidului. Varianta aruncata pe piata de sustinatorii arhitectului sef, potrivit careia bolidul de lux ar fi fost cumparat pentru a fi revandut in profit, este de ilară.

Bolidul Lamborghini Aventador Roadster SVJ a fost achizitionat cu siguranță pentru uzul personal al arhitectului sef Florin Roman, caruia coalitia de guvernare tocmai i-a marit, ieri, salariul modest de functionar comunal cu 25%.

Florin Roman, care tocmai a devenit suspect intr-un nou dosar de coruptie local, fiind denuntat de dezvoltatorul imobiliar Mueen Al Shawish. Exact ceea ce asteptau anchetatorii de la iordanian inca de la momentul retinerii sale, care a avut loc in 3 mai 2022.

In denuntul depus la DNA, care i-ar putea atrage reducerea pedepsei in dosarul in care este trimis in judecata – in cazul in care va fi gasit vinovat si condamnat – Mueen Al Shawish a prezentat dovezi incontestabile privind plata unor „comisioane” catre arhitectul-sef Florin Roman.

Regina probelor pare sa fie o factura in valoare de 50.000 de euro, emisa de firma de proiectare aflata pe numele mamei arhitectului, pentru servicii de consultanta. Mai mult, Primaria Giroc, prin semnatura arhitectului-sef, a emis un certificat de urbanism si, mai apoi, o autorizatie de construire pe un teren extravilan. Proiectul constructiei a fost realizat tot la firma recomandata dezvoltatorului imobiliar de catre Florin Roman.

De altfel, denuntatorul Mueen Al Shawish a depus la dosar un extras de cont in care apare suma de 50.000 de euro, dar si factura „spagii legale” pe care scrie servicii de consultanta.

Potrivit unor surse judiciare, calitatea de suspect acordata lui Florin Roman se poate schimba de la o zi la alta, in conditiile in care dezvoltatorii imobiliari au inceput sa prinda curaj si sa declare sumele pe care le-au platit pentru a putea construi.

„Unii au renuntat la afaceri, au vandut terenurile pe care voia sa construiasca si au plecat, din cauza comisioanelor si conditiilor impuse de arhitectul-sef. Spre exemplu, pe o parcela de teren ti se aproba sa faci 5 apartamente, dar daca iti comandai proiectul la firma mamei sale sau a omului sau, Catalin Coroiu, puteai sa faci 15. Daca ar fi sa facem o evaluare, mai in gluma, mai in serios, cred ca peste 20% din valoarea tuturor blocurilor din Giroc a fost incasata de firmele lui Roman”, a dezvaluit un constructor. Reamintim ca firmele care graviteaza in jurul functionarului public au facturat, in ultimii trei ani, aproape 30 milioane de lei.

