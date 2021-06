Gala fermierilor din Banat 2021. La Timișoara, a fost premiată excelența în agricultură

Marți 22 iunie 2021, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României”

USAMVB Timișoara, a fost premiată excelența în agricultura Banatului, cu prilejul organizării celui mai important eveniment destinat agriculturii și creșterii acesteia, dar si dezvoltării fermierilor români -Gale fermierilor din Banat 2021.

Cu acest prilej, au fost abordate subiectele cele mai importante pentru comunitatea fermierilor, alături de autorități și companii conexe pentru a găsi cele mai bune soluții pentru aceste momente de încercare, dar și pentru descoperirea oportunităților pe care le pot avea. Premiile fermierilor din Banat au reunit comunitatea agricolă bănățeană într-o ceremonie prestigioasă transmisă în direct dintr-o locație cu semnificație deosebită pentru agricultură -USAMVB Timișoara.

Prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul USAMVB Timișoara, a atras atenția că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă economia țării noastre este faptul că exportăm materie primă la prețuri mici și importăm produse finite la prețuri mari. De aceea acest fapt duce la transferul profitului în alte țări.

”Pe unde am fost eu am încurajat și voi încuraja permanent faptul că trebuie să consumăm produse românești. Trebuie să investim cât mai mult în prelucrarea și procesarea produselor agricole. Țin foarte mult la asta. Ca și universitate antreprenorială venim în întâmpinarea nevoilor agricultorilor. În această perioada USAMVB gestionează peste 70 de proiecte cu finanțarea națională sau de la UE cu mulți bani gestionați de universitate prin unitatea de management al proiectelor. Agricultorii și antreprenorii pot apela la specialiștii USAMVB pentru a atrage fonduri de la UE. Noi dorim să fim alături de fermieri în accesarea fondurilor europene. Trebuie să protejăm produsele noastre și producția noastră, să încurajăm consumul de produse românești. Dacă am asigura acel lanț de la producător pe partea de depozitare și sortare și calibrarea produselor putem intra pe piața românească. Tocmai aici avem probleme di cauza noastră sau din motive externe și suntem încurcați”, a subliniat prof. Cosmin Popescu.

Premiile oferite la Gala fermierilor din Banat recunosc și recompensează excelența, încurajează inovarea și creează un mediu de lucru care inspiră creativitatea, calitatea, seriozitatea și schimbul de bune practici, crearea locurilor de muncă, implicarea în comunitate, tinerii fermieri, femeile din agricultură. Pentru câștigători, primirea unui astfel de premiu, mai ales în aceasta perioadă când activitatea fermierilor este una de importanță crucială, este un moment special, într-un eveniment major pentru agricultură și o sărbătoare a tot ceea ce este minunat în agricultura Banatului.

În cadrul evenimentului s-a încercat să se dea răspunsuri la întrebări precum: Ce masuri concrete ia statul pentru companiile din agricultură – ferme, procesatori si producători? Cum putem beneficia de prevederile PAC 2021-2027? Ne concentram pe mediu si pe digitalizare? Cum arata stadiul plății subvențiilor în acest moment? Green deal și agricultura Agricultura de precizie – folosirea tehnologiei pentru a eficientiza costurile în procesul de producție agricolă Agricultura bio. Se poate dezvolta și mai mult? Ce provocări si ce oportunități sunt pentru agricultura in aceasta perioada? Importanța produselor românești în strategia retailerilor. Ce trebuie să știe partenerii locali ai rețelelor comerciale pentru a avea cat mai multe produse prezente la raft? Cum pot avea o colaborare de lungă durată și fructuoasă? Codul de bune practici agricole. Cercetarea și importanța acesteia pentru dezvoltarea agriculturii în Romania. Ce provocări si ce oportunități sunt pentru agricultura in aceasta perioada? Ce spun consultanții si avocații? Cum pot ajuta prin expertiza lor? Cum sunt finanțate fermele de familie si fermele mai mari din Romania? Legea terenurilor agricole 2021. Status Cum se face pregătirea forței de munca in acest domeniu? Noile metode și tehnici de ameliorare – cercetare. Cu ce provocări se confruntă fermierii români în agricultură? De ce au nevoie fermierii pentru a-și crește afacerile? Care sunt poveștile lor de succes? Cum au învățat să facă business și cum ne pot împărtăși din experiența lor? Ce sfaturi au pentru cei care se vor să înceapă un business în sectorul agricol?

Cu prilejul Galei fermierilor din Banat 2021, Dimitrie Muscă a venit cu ideea ca agricultorii, care sunt talpa țării și produc mâncarea românilor cea de toate zilele, trebuie să se autoreprezinte în Parlamentul României și în forurile înalte ale politicii, să fie prezenți la masa deciziilor și acolo unde se hotărăște viața lor. Prin urmare este obligatoriu ca agricultorii să își facă partid politic, fiindcă nivelul de ignoranță al politicienilor și al autorităților față de problemele agricultorilor este total și nu se mai poate. Tânărul fermieri Alex Degianski a fost de acord că într-o țară normală este obligatoriu ca agricultorii să își creeze un partid politic. Conf. univ. dr. Marinel Horablaga și el susține ideea ca agricultorii să își facă partid politic, pentru a putea să își apere interesele și a fi reprezentanți la masa deciziilor.

Premiații au fost: Dimitrie Muscă – director general, Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici. Viorel Matei – președintele Asociației Producătorilor de Cereale și Plante Tehnice Timiș. Nicolae Doru Moț– directorul Agromoț SRL Alexander Degianski – administrator, Forest and Biomass România SA, Mircea Bărăgan, CCIA Timișoara, conf. univ. dr. Marinel Horablaga, directorul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin, Alin Nica, președintele CJT.

Prof. univ. dr. Doru Petanec, fostul director al Direcției Agricole Județene Timiș, și fost profesor în cadrul USAMVB Timișoara -a fost premiat post-mortem.

Gala Fermierilor din Banat face parte din seria evenimentelor care aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass – mediei – a concluzionat Raluca Voivozeanu, organizatoarea și CEO at PRIA.

