Galerie FOTO: Descoperă highlight-urile anilor `90, la Muzeul Pop-Up Generația Millennials și o inedită expoziție inspirată din imaginarul science-fiction, în Iulius Town!

The 90`s are calling, in Iulius Town! Dacă toamna a venit la pachet cu o stare nostalgică sau pur și simplu vrei să retrăiești momente din adolescența ta, te așteptăm în Iulius Mall, unde încă se desfășoară Muzeul Pop-Up Generația Millennials. Expoziția este o premieră în România și poți să descoperi camere tematice, precum: „Primele Iubiri”, „La școală”, „Pop Culture” sau „Joc și joacă”. Totodată, nu rata expoziția „Nave aka Defense Shields”, care te va transporta într-o călătorie utopică în spațiu.

Încă mai ai timp, până pe 21 noiembrie 2021, să vizitezi Muzeul Pop-Up Generația Millennials, un concept în premieră, marca Asociația ESCU. Cele cinci camere sunt special amenajate, în Atriumul Iulius Mall, astfel încât să îți reamintească de perioada când scriai în Oracole, nu pe wall-ul de pe Facebook.

Backstreet Boys, Enrique Iglesias sau Marilyn Manson au fost câteva dintre vedetele care și-au pus amprenta în lumea muzicii anilor `90, iar în camera „Pop Culture” vei descoperi o întreagă colecție de postere cu vedete pe care le adorai în adolescență. Raiați, evazați, talie înaltă, largi, știi despre ce vorbim, nu? Vino să vezi piesele vestimentare care au dat numele „generației în blugi”! După ce faci o incursiune la „Disco Bairam” sau „La Școală”, vizitează și celelalte camere tematice prezente în Iulius Town! Nu uita să iei cu tine și aparatul foto, pentru că fiecare colț din cadrul Muzeului Pop-Up Generația Millennials poate fi un photo corner ideal!

De asemenea, până pe 19 noiembrie, poate fi admirată și expoziția „Nave aka Defense Shields” a artistului Ilie Duță, care propune o călătorie utopică în spațiu. Momentul surprins în cadrul expoziției, ce are loc vis-a-vis de magazinul Lee Cooper din Iulius Mall, este pregătirea pentru decolare. Structuri solide, geometrizate, ermetice, îmbracă protector faguri de albine fragilizate, ultimele de pe Terra, într-o încercare hazardată de a le salva de la dispariție. Un scenariu apocaliptic, care transpune plastic un semnal de alarmă și care se înscrie într-un demers mai larg al artistului, preocupat de problemele de mediu și ecologie.

„Nu te supăra, frate!”, dar dacă faci parte din generația cu cheia la gât, vrei să descoperi vibe-ul anilor `90 sau te preocupă viitorul planetei te așteptăm în Iulius Town!

