Gelozie penală între fosta Miss Supranational Europe 2018 și un milionar din vestul țării

Fosta Miss Supranational Europe 2018, Andreea Coman, a dezvaluit ca a cerut instantelor de judecata, in doua randuri, emiterea unor ordine de protectie impotriva milionarului banatean Adrian Petru Luca, dupa ce omul de afaceri ar fi amenintat-o cu moartea. Acesta ar fi avut o legatura extraconjugala cu fotomodelul, iar dupa ce femeia a decis sa rupa legatura amoroasa, i-ar fi trimis mesaje in care ii lasa de inteles ca a angajat un asasin.

In acelasi timp, Andreea Coman ar fi primit, pe telefonul mobil, fotografii din care reiesea ca este urmarita.

Devenita cunoscuta publicului larg dupa ce, in 2018, a fost desemnata drept cea mai frumoasa femeie din Europa, Andreea Coman s-a implicat, in acelasi an, intr-o relatie cu omul de afaceri Adrian Petru Luca, un dezvoltator imobiliar de succes, considerat unul dintre cei mai bogati oameni din vestul tarii.

Dupa despartire, care a fost initiata de Andreea Coman, milionarul s-a considerat victima unei escrocherii sentimentale si i-a intentat fostei sale amante in jur de 20 de procese, pentru inselaciune, imbogatire injusta, santaj, dar i-a facut si o plangere pentru tentativa de omor calificat. Adrian Petru Luca a spus anchetatorilor ca, deoarece la inceputul lunii septembrie incepuse sa se simta rau, si-a facut un set de analize iar in sangeele sau a fost gasit mercur.

In paralel cu avalansa de reclamatii depuse de afaceristul din Arad, Andreea Coman a formulat, la randul ei, doua cereri pentru emiterea unor ordine de protectie, dupa ce s-a simtit amenintata de fostul ei iubit.

Daca fosta Miss Europe a renuntat la judecata intr-una dintre cele doua procese, pe rolul instantei se judeca, inca, un dosar inregistrat in iunie 2020, in care Andreea Coman s-a plans de faptul ca Adrian Petru Luca, pe fondul geloziei, o ameninta cu moartea si cu bataia, o urmareste si o jigneste.

In acest sens, potrivit referatului de sedinta, Andreea Coman a aratat magistratilor ca, in data de 10 iunie 2020 Luca i-a transmis mai multe mesaje de amenintare. „O sa te gasesc oricum si te joc in picioare”, ”Aflu eu cu cine esti acum si o sa vezi tu atunci”, i-ar fi scris omul de afaceri.

Totodata, spun magistratii, milionarul si-a amenintat fosta amanta si cu moartea. In acest sens, au existat mesaje in care barbatul i-ar fi transmis ca a angajat un asasin, dar i-ar fi transmis si faptul ca intentioneaza sa o ucida cu mana lui.

„Din cuprinsul mesajelor trimise de parat reclamantei in perioada februarie -august 2019, instanta retine ca acesta s-a manifestat si anterior violent verbal si psihologic fata de reclamanta , amenintand-o pe aceasta cu moartea (”nu te-a omorat inca?” ”avea ordin sa te omoare”, ”te omor direct”, ”te gasesc si te omor”), tot din pricina geloziei.

In aceeasi perioada, paratul i-a transmis mai multe imagini reclamantei in care aceasta era surprinsa in incinta unor magazine alaturi de alte persoane, alaturi de mesajul ”te recunosti?”, iar la intrebarea paratei cine a efectuat acele fotografii, reclamantul a raspuns ”prieteni”, respectiv ”ai dat de dracu cu mine”, se mai arata in referatul consemnat de grefier.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au deschis o ancheta, in urma unei plangeri penale in care milionarul Adi Luca si-ar fi acuzat fosta amanta de tentativa de omor prin otravire, dupa ce a descoperit ca are in sange un mare procent de mercur.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii