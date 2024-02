George Simion, după ce șeful AUR Timișoara a demisionat: ”Era ginerele unui pesedist, a picat testul adevărului”

Reacții dure după ce Ovidiu Szime este unul dintre cei mai vechi membri AUR din Timiş, şi-a anunţat demisia din partid. Ovidiu Szime, președintele AUR Timișoara, și-a anunțat demisia din partid, pe facebook, în ziua în care partidul a organizat manifestări de protest în întreaga țară.

La protestul de miercuri, de la Timișoara însă, unde a fost prezent însuși liderul Simion, situația a fost de-a dreptul rușinoasă, prezența fiind insignifiantă.

În aceeași zi, pe unul dintre grupurile interne de WhatsApp ale partidului, Ovidiu Szime, președintele AUR Timișoara, și-a anunțat demisia: ”Stimați colegi, astăzi am hotărât să-mi dau demisia din poziția de președinte AUR Timișoara și totodată din calitatea de suporter. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prietenia voastră. Voi rămâne doar cu momentele frumoase petrecute alături de voi și bucuria că am cunoscut oameni minunați. Această decizie arată încă o dată că am intrat în politică pentru a pune umărul și priceperea într-un proiect în care am crezit. Sper că am lăsat ceva în urmă și poate o mică cărămidă în această frumoasă construcție”.

Contactat de Digi24.ro pentru a afla care este motivul demisiei șefului de la Timișoara. George Simion a declarat: ”Era ginerele unui pesedist notoriu, Pavel Kasai, și când l-am pus să treacă testul adevărului, adică să pună lumânări la PSD, l-a picat”.

