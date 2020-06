Gheorghe Mărmureanu lămurește misterul cutremurelor din vestul țării

Gheorghe Mărmureanu a comentat seria de cutremure mici ce au avut loc în această săptămână în Mehedinți.

„Sunt mai multe, au fost vreo 7 cutremure in ultimele zile. Aceste cutremure sunt mici, nu sunt relevante. Toate aceste cutremure de fapt au fost si in Ungaria si in Macedonia, Bosnia si toate pleaca din Marea Adriatica, e o zona care produce cutremure in mod constant. Toata actiunea pleaca probabil din Africa, care se deplaseaza catre Nord, in ultimii ani s-a observat o activitate mai puternica”, a zis Mărmureanu la o televiziune de știri.

