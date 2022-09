Give me a break! Un nou articol științific al cercetătorilor de la UVT face înconjurul lumii!

Universitatea de Vest Timișoara anunță succesul semnificativ obținut de articolul științific publicat în jurnalul PlosOne de echipa formată din cercetătorii Facultății de Sociologie și Psihologie din UVT.

Este vorba de Patricia Albulescu, Irina Macsinga, Andrei Rusu, Coralia Sulea, Alexandra Bodnaru și Bogdan Tulbure, un articol publicat sub titlul: “Give me a break!” A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance”.

Articolul semnat de Albulescu, Macsinga, Rusu, Sulea, Bodnaru si Tulbure a fost publicat miercuri, 31 august 2022, în jurnalul sțiințific PlosOne, iar pînă în prezent a fost preluat de peste 20 de publicații – printre care CNN, The Guardian, Medical News Today, Science Daily, Menshealth, India Today, etc, dar și de prestigioasa publicație The Guardian.

Articolul explorează modul în care pauzele limitate la o durată de sub 10 minute, în programul de muncă, favorizează starea de bine. Automatizarea și digitalizarea muncii, pe care cu toții le experimentăm în aceasta vreme, conectarea permanentă la informații și date, oricând și din orice loc, au schimbat modul în care ne raportăm la muncă și au pus o presiune mare pe angajați. Un aspect, însă, rămâne constant: toți căutăm să ne simțim plini de energie, de vigoare la locul de muncă și să avem performanțe. Studiul semnat de Albulescu și de colegii săi de la UVT, Departamentul de Psihologie, a pornit tocmai de la aceasta întrebare: Ce pot face oamenii, în acțiuni individuale, care nu sunt stipulate în reguli explicite ale organizației, astfel încât să fie mai energici și mai productivi la job?

Studiul meta-analitic a investigat, astfel, literatura de specialitate (22 de studii experimentale din 19 articole analizate), arătând că micro-pauzele / mini-pauzele (en: micro-breaks), adică acele pauze cu o durata între 8 secunde si 10 minute, pe care angajatul le ia în mod voluntar în timpul serviciului, atunci când simte nevoia, sunt benefice pentru creșterea nivelului de energie, al vitalității și, consecutiv, pentru persistența în fața obstacolelor și pentru investirea efortului în sarcinile ulterioare. Mai mult, pentru anumite tipuri de sarcini / activități, a lua o mini-pauză este eficient, în sensul creșterii performanței (pentru activitățile rutiniere și pentru cele creative), pe când pentru altele, cum sunt cele solicitante cognitiv, a lua o pauză de pană la 10 minute nu se asociază cu o performanță mai bună.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea: „Spațiul european al Educației și Cercetării este astăzi unul competitiv, în care echipele de cercetători își afirmă tot mai multe ambiții pozitive, pentru a genera rezultate de cercetare remarcabile. Atunci când un articol prin care sunt publicate rezultatele de cercetare ale unei echipe românești ajunge să fie preluat imediat în zeci de publicații, este clar că valoarea și competitivitatea cercetării se află la superlativ. Îi felicit pe colegii din UVT ce formează echipa care a publicat excelentul articol din revista științifică PlosOne, o nouă mărturie semnificativă pentru modul în care la UVT este prioritizată internaționalizarea cercetării și competitivitatea!

